05 Mart 2020 Perşembe 12:49 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 12:49

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımlarına yoğun ilgi gösteriliyor. Tüm adaylar Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı ne zaman? Sahil Güvenlik uzman erbaş 2020 şartları neler? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde alımları gerçekleştirilecek olan uzman erbaş başvurularında süreç başladı. Toplam 175 kişinin istihdam edileceği Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sahil Güvenlik uzman erbaş alımlarına dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular, 03-13 Mart 2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ 2020 ŞARTLARI NELER?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise mezunu olmak.

3. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “…….. Branşında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Şubat 2020) diğer şartları taşıyor olmak.

İrtibat ve bilgilendirme telefonu : 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)