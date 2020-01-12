''Sahte bandrol''e, elektro optik cihaz darbe vurdu

AA 12.01.2020 17:04 - Güncelleme: 12.01.2020 17:04

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ile imzalanan fikri hak ihlalleriyle etkin mücadelenin sağlanmasına ilişkin protokol kapsamında 81 ildeki "İl Denetim Komisyonları"nca geçen yıl 844 operasyon düzenlendi, 2 milyon 208 bin 887 korsan materyal yakalandı.

Bakanlık Telif Hakları Genel Müdürlüğünce, korsanla mücadelede etkinliğin arttırılması ve denetim faaliyetlerinin hızlanması için geçen yıl hizmete sunulan ilave cihazlarla toplam 445 elektro optik cihaz, İl Denetim Komisyonlarınca denetim faaliyetlerinde kullanıldı.

Materyal üzerindeki bandrolün sahte ya da orijinal olup olmadığını tespit eden elektro optik cihazlar, korsanla mücadelede güçlü bir araç olarak kullanılarak, ele geçirilen korsan materyal sayısında yüzde 18'lik artış yaşandı.

İl Denetim Komisyonlarınca, 2018'de bandrolsüz, sahte veya usulsüz bandrollü kitap, bilgisayar programı, film ve müzik eserinden oluşan 1 milyon 871 bin 168 korsan materyal yakalanmıştı.