Döviz piyasasında sahte dolar krizi yaşanıyor. 'Beyaz dolar' olarak anılan eski basım 100 dolar ile yeni basım 50 doları ATM'ler ve para sayma makineleri ayırt edemiyor. Esnaf makinelere günceleme gelene kadar alım satımı durdurdu.

Piyasa uzmanı İslam Memiş dünya genelinde sahte dolarların piyasaya sürüldüğüne dikkat çerekek "Son 1 ayda kalpazanlar dünya geneline sahte dolar soktu. Kalpazanların bastıkları dolarlar o kadar kaliteli ki, para sayma makinelerinden geçiyor. Eski basım 100 dolar ile yeni basım 50 dolar. Türkiye genelinde bankalar ve döviz büfeleri bu iki doları güvenlik ve tedbir amaçlı kabul etmiyor ve bozmuyorlar" dedi.

Piyasa uzmanı İslam Memiş "Vatandaşlar kesinlikle dövizle ticaret yapmasın. Bir vatandaşın bu paraları gözüyle ayırt etmesi imkansız. Ben bu işi 25 yıldır yapıyorum, 100'lük destenin içine koy ben bile anlamam." dedi.

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Bürolar Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver ise yeniden döviz alım-satımı yapabilmek için para sayma makinelerine sahteyi ayırt edici yeni yazılım güncellemesi beklediklerini belirterek "Muhtemelen bir hafta 10 günü bulur. Biz para sayma makinelerimizi güncelledik ama yeterli olmadı" diye konuştu. Mustafa Ünver, basılan sahte dolarların sıradan bir vatandaşın anlamasının mümkün olmadığına vurgu yaparak "Piyasada neredeyse bire bire yakın bir sahtecilikten bahsediyoruz. Çünkü sahte para, cihazlardan geçiyor, ATM'lerden, banka para sayma makinelerinden geçiyor. Dolayısıyla sektör geçici bir tedbir durumuna geçmiş durumda" dedi.

ELLE KONTROL EDİP ALIYORUM

Bursa'da kapalı çarşı esnafı Yüksel Durmuş satış yapmadıklarını sadece elle kontrol ederek dolar alımı yaptıklarını anlattı. Durmuş bankaların eski banknotları kabul etmediğini söyledi.

Esnaf, vitrinlerine kabul edilmeyecek sahte banknotları almadıklarını belirten yazılır astı.

SAHTE DOLAR NASIL AYIRT EDİLİR?

* Kağıt kalitesi, şekil ve renklerdeki dağınıklıklar sahte doları anlamak için kritik ayrıntılar arasında yer alıyor.

* Gerçek doların rengi daha canlıyken sahte dolar daha soluk olabiliyor.

* Dolar banknotlarında paraya 45 derece eğimle bakıldığında 100, 50, 20 ve 10 sayılarının renginin bakırdan yeşile dönüşmesi gerekiyor.

* Ayrıca doların iki yüzünde de 'intaglio' adı verilen bir baskı tekniği kullanılıyor. Baskı nedeniyle elle kontrol yapıldığında paranın üzerindeki kabartmalar hissediliyor.

* Banknotun üretimi sırasında dokusuna işlenen ve yalnızca ışığa tutulduğunda gözlemlenebilen filigran bulunuyor. Bunlar çizgiler, resimler ve sembollerden oluşuyor. Banknotun üzerinde kimin resmi bulunuyorsa bunun bir kopyası da filigran olarak sağ ön yüzde yer alıyor.

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