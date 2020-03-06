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Ekonomi

Sahte e-devlet sitesiyle kart aidatı iade dolandırıcılığına dikkat

Sosyal medyada bankalar adına sahte hesap açarak vatandaşları tuzaklarına çekmeye çalışan dolandırıcılar, şimdi de gözlerini ‘e-devlet' uygulamasına dikti.

IHA06 Mart 2020 Cuma 09:03 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 09:03

Daha önce bankalar ve devletin resmî kurumlarının sitelerini taklit ederek vatandaşları dolandıran sahtekarlar, bu kez e-devlet adı altında hesap açarak vatandaşları dolandırmaya devam ediyor. E-devlet logolu site üzerinden vatandaşlara, “Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linge tıklayın” şeklinde paylaşımlar yapan dolandırıcılar, vatandaşların bir anlık dalgınlıklarından faydalanıyor. Bursalı K.T.’nin kredi kartından 699,99 lirası çekildi. Güvenlik için kredi kartı limitini yüksek tutmayan K.T’nin 700 lirasıyla yetinmeyen dolandırıcılar, sonraki saatlerde kredi kartının limitini bitirmek için peş peşe çekimler yapmaya devam etti. 64,99 liradan 6,69 liraya kadar farklı çekimler yaparak limiti bitirmeye çalışsalar da, limit yetmeyince daha fazla para çekemediler. Dolandırıldığını fark eden K.T., hemen bankayla irtibata geçerek kredi kartını bloke ettirirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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