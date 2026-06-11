Sahte hatlara sıkı denetim geliyor! Doğrulanamayan abonelikler kapatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kamuoyunda 'açık hat' olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önlenmesine yönelik yeni düzenlemeler hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik (KDY) ile Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin (THY) 11 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, tedbirlerin 25 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe gireceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, yeni uygulamalarla kimlik doğrulama süreçlerinin güçlendirileceğini, sahipsiz hatların kapatılacağını ve bir kişi adına açılabilecek hat sayısına sınırlama getirileceğini belirtti. Sahte hatların suç örgütleri tarafından çokça kullanıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Başkaları adına kayıtlanan hatlar nedeniyle vatandaşlarımız haberi olmadan icra takipleri, davalar ve hatta ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek ve elektronik haberleşme sektöründe güvenliği artırmak amacıyla ilave tedbirleri devreye alıyoruz" diye konuştu.

"KİMLİK DOĞRULAMASI DAHA GÜVENLİ HALE GELECEK"

Yeni dönemde elektronik ortamda güvenli şekilde doğrulanamayan ve elektronik kimlik doğrulama kabiliyeti bulunmayan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya meslek kartı gibi belgelerle abonelik tesis edilemeyeceğini belirten Uraloğlu, "Abonelik başvurularında kişinin kimlik belgesinin geçerli olduğu ve başvuruyu yapan kişinin de belgenin gerçek sahibi olduğu yüz veya parmak izi özeti ya da e-Devlet şifresi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) şifresi gibi ulusal makamlarca verilmiş şifreler ile doğrulanacak" ifadelerini kullandı.

"ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA ÖZELLİĞİNE SAHİP E-PASAPORT GİBİ BELGELERLE İŞLEM YAPILABİLECEK"

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının kaybı veya yenilenmesi gibi durumlarda verilen geçici kimlik belgesiyle de abonelik işlemi yapılabileceğini kaydeden Uraloğlu, bu işlemlerde yüz verisi gibi ek önlemler alınacağını söyledi. Yabancı aboneliklerde de güvenli kimlik doğrulama süreçlerinin uygulanacağını belirten Uraloğlu, "Elektronik kimlik doğrulama özelliğine sahip e-pasaport gibi belgelerle işlem yapılabilecek. Elektronik doğrulama imkânı bulunmayan yabancıların kimlikleri Göç İdaresi Başkanlığımızın Göç-Bil sistemi üzerinden biyometrik verileriyle doğrulanacak. Diplomatların kimlikleri ise e-Devlet Kapısı üzerinden Dışişleri Bakanlığımız tarafından teyit edilecek" dedi.

"SAHİPSİZ HATLARIN YASA DIŞI FAALİYETLERDE KULLANILMASININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

İşletmecilerin mevcut aboneleri de düzenli olarak kontrol edeceğini vurgulayan Uraloğlu, "Üç ayda bir yapılacak kontrollerle ölüm, faaliyet izni iptali, fesih ve benzeri nedenlerle doğrulanamayan abonelikler tespit edilerek kapatılacak. Böylece sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz" diye konuştu.

"TÜRK VATANDAŞLARI ADINA EN FAZLA 6 HAT HAKKI TANIYACAĞIZ"

Yeni düzenleme ile bir kişi adına açılabilecek hat sayısına da üst sınır getirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Türk vatandaşları adına en fazla 6, yabancılar adına en fazla 3, turistler adına ise yalnızca 1 hat açılabilecek. Bu sayıların üzerinde hattı bulunan abonelerimize altı ay içerisinde hatlarını ücretsiz bir şekilde devretme veya feshetme imkânı tanıyacağız" bilgisini paylaştı.

Uraloğlu ayrıca, kurumsal aboneler için 100, siyasi parti, sendika, vergi muafiyeti tanınan vakıf, kamu yararına çalışan dernek vasfını haiz aboneler için en fazla 2 bin hat sınırlaması getirildiğini kaydetti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde tanımlanan mikro işletme vasfını haiz aboneler 200, küçük işletme vasfını haiz aboneler 500, orta büyüklükteki işletme vasfını haiz aboneler 2 bin adetten fazla hat açamayacak. Bu sınırlamalar kamu kurumları, büyükelçilikler, orta büyüklükteki işletme vasfını aşan büyük işletmeler ile afet ve acil durumlarda arama kurtarma faaliyetinde bulunan STK'ler için uygulanmayacak."

"YABANCI GERÇEK KİŞİ ABONELERİN KİMLİKLERİ YENİDEN DOĞRULANACAK"

Yabancı gerçek kişi abonelerin mevcut hatlarının da yeniden doğrulanacağını ifade eden Uraloğlu, "Yabancı gerçek kişi abonelerin kimlikleri yeniden doğrulanacak, doğrulanamayan sahte hatların altı ay içerisinde kapatılması sağlanacak. Hedefimiz hem vatandaşlarımızı korumak hem de elektronik haberleşme altyapımızı daha güvenli hale getirmektir" dedi.