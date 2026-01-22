Sahte ürünlere gümrükte geçit yok: El koyma ya da işlem durdurma kararı

Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, son yıllarda teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi, dijitalleşme ve küresel ticaretin genişlemesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ihlallerle daha fazla karşılaşılmasına neden oluyor.

Bu sebeple marka, patent ve tasarım gibi fikri ve sınai mülkiyet haklarının gümrüklerde korunması, sınır aşan sahtecilik suçlarıyla mücadelede, ekonomik kayıpların önüne geçilmesi, tüketici sağlığı ve güvenliğinin korunması ile uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi nedenlerle kilit rol oynuyor.

GÜMRÜK İDARELERİ RESEN DURDURMA HAKKINA DA SAHİP

Bu kapsamda Bakanlık, gümrüklerde sahteciliğe karşı mücadeleyi sürdürerek sahte veya korsan ürünlerin tespit edilmesine, durdurulmasına ve bu ürünlere el konulmasına yönelik faaliyetlerde bulunuyor.

Bakanlığa bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü, fikri ve sınavi mülkiyet haklarının sınır önlemleri çerçevesinde korunması ile buna yönelik elektronik başvuru sürecini yürütüyor. Buna göre, hak sahibinin yetkilerini ihlal eder mahiyetteki eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulması, hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Gümrük idaresi, hak sahibi henüz başvuruda bulunmamış olsa bile ithal veya ihraç konusu eşyanın fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair açık deliller olması halinde, eşyanın işlemlerini resen durdurabiliyor veya eşyayı alıkoyabiliyor.

Söz konusu eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulmasına yönelik talebin, Bakanlığın internet sayfasında "e-İşlemler/Uygulamalar" başlığı altında yer alan "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı" yoluyla elektronik olarak yapılması gerekiyor.

GEÇEN YIL 3 BİN 139 BAŞVURU YAPILDI

Fikri sınai mülkiyet haklarının gümrüklerde korunmasına ilişkin yapılan başvuru sayılarında yıllar içinde artış görüldü.

Buna göre, 2015 yılında 1592 başvuru yapılırken bu sayı 2020'de 2 bin 228 oldu. Söz konusu hakların gümrüklerde korunması için 2024 yılında 3 bin 31 başvuru alınırken geçen yılki başvuru sayısı 3 bin 139 olarak belirlendi. Bu doğrultuda geçen yıl yapılan başvuru sayısı 2015'e göre yüzde 97,2 artış gösterdi.

2015-2025 yıllarını kapsayan 11 yılda fikri ve sınai mülkiyet haklarının gümrüklerde korunmasına ilişkin 26 bin 10 başvuru yapıldı.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının gümrüklerde korunmasına ilişkin başvuru sayılarının yıllara göre dağılımı şöyle: