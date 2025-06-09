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Ekonomi

Sahte yetkili servis tuzağına son! Bakanlık ''SERBİS'' ile tedbir aldı

Tüketicilerin, internetten buldukları servis bilgilerini firmanın resmi sitesi ya da Ticaret Bakanlığı'nın SERBİS sistemi üzerinden doğrulamaları gerektiği uyarısı yapıldı.

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 10:01 - Güncelleme:
Sahte yetkili servis tuzağına son! Bakanlık ''SERBİS'' ile tedbir aldı
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Tüketicilerin çeşitli ürünlerin bakım, onarım ve montaj hizmetleri için özellikle internet aramaları üzerinden ulaştığı yetkili servis bilgilerinin doğruluğunu, firmanın resmi internet sitesi veya Ticaret Bakanlığınca oluşturulan Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden doğrulamaları önem taşıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle, başta klima olmak üzere, birçok elektronik ürün grubu için bakım, onarım ve montaj ihtiyacının arttığı belirtildi.

Bu hizmetleri almak isteyen tüketicilerin genellikle internet üzerinden yetkili servislere ulaştıklarına işaret edilen açıklamada, "Bazı kişi veya firmalar, bu durumu kendi lehlerine çevirerek sponsorlu reklamlar aracılığıyla arama sonuçlarında üst sıralarda görünmektedir. Ayrıca üretici ya da ithalatçı firmaların marka ve logolarını izinsiz kullanarak kendilerini 'yetkili servis' gibi tanıtmakta ve tüketicileri mağdur edebilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu tür sahte servis uygulamalarının tüketiciler için ciddi mağduriyetlere yol açtığı belirtilerek, orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması, ürünün garanti dışı kalması, yetersiz ya da hatalı müdahale nedeniyle ürünün zarar görmesi, tamiratın hiç yapılmaması veya eksik yapılması, yüksek ve haksız servis ücretleri ve bazı durumlarda uzaktan erişim bahanesiyle kişisel verilere ulaşılması gibi dolandırıcılık vakalarının yaşanabildiğine dikkat çekildi.

Tüketicilerin bu tür aldatıcı uygulamalardan zarar görmemeleri amacıyla Bakanlık tarafından SERBİS'in (www.servis.gov.tr) oluşturulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SERBİS sayesinde, ürünlere ait yetkili servis bilgilerine hızlı ve güvenli biçimde ulaşmak mümkündür. Yetkili servis hizmeti alınmadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgisi mutlaka kontrol edilmelidir. ⁠⁠İnternet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğu, firma resmi internet sitesi veya SERBİS üzerinden doğrulanmalıdır. Tüketicilerimiz, şüpheli durumlarda veya sahte servis girişimleriyle karşılaştıklarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve ⁠⁠Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla şikayet ve ihbarda bulunabilirler."
  • internet servis doğrulama
  • ticaret bakanlığı SERBİS
  • güvenilir hizmetler

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