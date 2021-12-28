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Ekonomi

Sakarya Gaz Sahası için güzel gelişme! Olumlu sonuçlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TAPO) Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri, Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğal Gaz İşleme Tesisi Entegre Projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu sonuçlandı.

AA28 Aralık 2021 Salı 12:09 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 12:25
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün web sitesinde, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos Endüstri Bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca yapılması planlanan "Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri, Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğal Gaz İşleme Tesisi Entegre Projesine" ilişkin ÇED raporunun, İnceleme Değerlendirme Komisyonunca değerlendirildiği kaydedildi.

İlanda, şu bilgilere yer verildi:

"Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak, Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verilmiş olup, Zonguldak Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir."

  • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
  • TAPO
  • Sakarya Gaz Sahası

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