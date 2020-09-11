11 Eylül 2020 Cuma 09:40 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 09:43

Türkiye'nin denizlerdeki en büyük keşfi olan 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin bulunduğu, Sakarya Gaz Sahası'ndaki diğer iki katmandaki sondajda sona yaklaşıldı. Enerji Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, diğer iki katmandaki bu sondaj çalışmalarının sonucunda, sahanın rezerv miktarının yukarı revize edilebileceğini belirtti.

TÜRKİYE DİNAMİKLERİ DEĞİŞTİRDİ

Sabah'ın haberine göre; Yetkili, ABD'den gelen ucuz sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve Türkiye'nin doğalgaz üreticisi hale gelme potansiyelinin piyasalardaki dinamikleri değiştirdiğini ifade etti. Yılda yaklaşık 45 milyar metreküp doğalgaz tüketen Türkiye, bunun neredeyse tamamını ithal ediyor.

KONTRATLAR SONA ERİYOR

Türkiye'nin Rusya ve Azerbaycan'dan boru hattı ile, Nijerya'dan ise LNG olarak gemiyle ithal ettiği doğalgazın uzun vadeli alım kontratları gelecek yıl sona erecek. Genelde petrol fiyatlarına endeksli ve alıcıyı sabit miktar gaz almaması halinde cezaya çarptıran "eski moda" kontratların artık piyasa gerçekleriyle uyumsuz olduğunu söyleyen yetkili, kontratlardaki fiyatların uluslararası doğalgaz "hub" limanlarındaki fiyatlara göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin Karadeniz'de gaz keşfettiği saha 320 milyar metreküp çıkarılabilir rezerv içeriyor. Daha önce, devam eden sondaj çalışmalarından gelen verilerin rezerv miktarının yukarı revize edilebileceğine işaret ettiği belirtilmişti.

