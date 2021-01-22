Sakarya'da üretiliyor, dünyaya satılıyor: 49 milyon 878 bin dolar gelir elde edildi

AA 22 Ocak 2021 Cuma 11:55 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 11:55

Sakarya'da 1999 yılında imalata başlayan Talu Tekstil, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2, Geyve ilçesinde 1 fabrika ile üretimini sürdürüyor.



- EN FAZLA İHRACAT AMERİKA'YA

Firma, 2020'de dünya markaları için ürettiği aralarında atlet, bluz, elbise, hırka, pantolon, şort, tayt ve tişörtün de bulunduğu 3 milyon 381 bin ürünün ihracatından 49 milyon 878 bin dolarlık gelir elde etti.



Firmanın hazır giyimde en fazla dış satım yaptığı ülke 30 milyon 84 bin dolarla Amerika oldu. Bu ülkeyi 16 milyon 688 bin dolarla Birleşik Krallık ve 2 milyon 312 bin dolarla Fransa izledi.

- "SAKARYA'DA OLMAKTAN MUTLU OLAN BİR GİRİŞİMCİYİZ"

Talu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, AA muhabirine, Sakarya'da 1999 yılında 1 kişiyle başladıkları üretimi 3 fabrikada sürdürdüklerini söyledi.

Gültepe, 3 fabrikada çalışan sayısının 1890 olduğunu belirterek, "Bunların yaklaşık yüzde 80 oranında kadın çalışan olması ve onlara istihdam sağlamak bana ayrı bir mutluluk veriyor." dedi.



Firma olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hibe maske projesine destek olduklarını, kentin ve 1. OSB'nin maske ihtiyacını karşıladıklarını aktaran Gültepe, belediyelere de maske üretimine teknik olarak katkı verdiklerini anlattı.

Gültepe, Sakarya'da ortaya koydukları en önemli işlerden birinin istihdam olduğunu ifade ederek, "Talu olarak yaklaşık 100 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Bunun da yaklaşık 50 milyonu Sakarya'daki fabrikalarda üretilen ürünlerden oluşuyor. Sakarya ve bu bölgede olmaktan mutlu olan bir girişimciyiz. İnşallah çalışmalarımız, yatırımlarımız artarak devam eder." diye konuştu.

Günde ortalama 25 bin seviyesinde üretim olduğunu, bu sayının döneme göre değiştiğini aktaran Gültepe, "Müşterilerimizin mağazaları dünyada yayıldığı için 150'ye yakın ülkeye ihracat yaptığımı biliyorum ama ağırlıklı olarak yüzde 80 oranında Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor çünkü hazır giyim ihracatının zaten yüzde 70'i Avrupa'ya yapılıyor. Avrupa'nın tedarik ettiği üçüncü ülkeyiz, 1'inci Çin, 2'nci Bangladeş, 3'üncü Türkiye. Dünyada 6'ncı sıradayız." ifadesini kullandı.