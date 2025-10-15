Sakarya'dan 144 ülkeye otomotiv ihracatı! 9 ayda 4 milyar 61 milyon 277 bin dolar kazandırdı

Ocak-eylül döneminde 4 milyar 61 milyon 277 bin dolar ihracata imza atan Sakarya, özellikle otomotiv, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, makine ve aksamları ve iklimlendirme sanayi ile elektrik ve elektronik gibi 25 sektörde 144 ülke ve 8 serbest bölgeye dış satım yaptı.

Dış satımda İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunan Sakarya'da en çok ihracat yapılan sektör, yüzde 85,22 ile otomotiv oldu.

Sakarya söz konusu dönemde 3 milyar 461 milyon 55 bin dolarlık taşıt ihraç etti.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 9 aylık dönemde üretilen 1 milyon 53 bin 250 taşıtın 777 bin 961'i ihraç edildi.

Sakarya ise ürettiği 171 bin 273 aracın yüzde 66,87'sine denk gelen 114 bin 540'ını yurt dışına gönderdi.



Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 16,26'sını, ihracatının ise yüzde 14,72'sini gerçekleştiren Sakarya, otomotiv sektöründe önde gelen iller arasında yer alıyor.

- GÜNDE 627 ARAÇ BANTTAN İNDİRİLDİ

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi firmaların bulunduğu Sakarya'da, 9 aylık dönemde 146 bin 24 otomobil, 1419 midibüs, 1254 otobüs, 224 kamyonet, 1108 küçük kamyon, 21 bin 244 traktör olmak üzere toplam 171 bin 273 araç üretildi. Söz konusu dönemde kentte günde ortalama 627 araç banttan indirildi.

Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında yılın 9 ayında 146 bin 24 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modeli üreten Toyota, üretiminin yaklaşık yüzde 71,59'una denk gelen 104 bin 543 aracı ihraç etti.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar ise otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyondan oluşan 4 bin 5 araç üretti. Geçen yıl ocak-eylül döneminde 1680 araç ihraç eden Otokar, bu yıl yüzde 9,10 artışla 1833 aracı yurt dışına sattı.

Aynı dönemde 21 bin 244 traktör üreten TürkTraktör ise bunların 8 bin 164'ünü ihraç etti.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün ocak-eylül döneminde Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle: