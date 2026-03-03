İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9717
  • EURO
    51,3397
  • ALTIN
    7512.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Saldırıların 4. gününde altında sert dönüş

Altın fiyatlarındaki hareketlilik son dakika itibarı ilr devam ediyor. Ons artışıyla 7 bin 537 liraya kadar yükselen gram altın, yeni güne düşüşle başladı. Sabah saatlerinde fiyat 7 bin 506 liraya geriledi.

AA3 Mart 2026 Salı 09:50 - Güncelleme:
Saldırıların 4. gününde altında sert dönüş
ABONE OL

Dün ons altındaki artışla paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üstünde 7 bin 537 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7 bin 506 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 510 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 476 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 307 dolardan işlem görüyor.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü hava saldırısının komşu ülkelere sıçramasıyla doların güvenli liman olarak talep görmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimalinin, küresel ticareti etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik endişeler küresel risk algısının yükselmesinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, İran'a yönelik saldırıların ne kadar süreceği konusunda, "Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik ama bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var. Bunu yapacağız." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verileri, yurt dışında ise jeopolitik gelişmelere ek olarak Avro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini belirtti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı öngörülüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.