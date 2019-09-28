Sallanınca deprem sigortasına koştuk

İstanbul’da meydana gelen 5.,8 büyüklüğündeki deprem hemen ertesi gün İstanbullular evini sigortalatmanın peşine düştü. Quick Sigorta Kurumsal ve Bireysel Riskler Satış Direktörü Sibel Doğaç, DASK poliçelerine olan talebin arttığını belirterek tüm sigorta şirketlerinde artışın yüzde 15 artış olduğunu belirtti. Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması ve büyük İstanbul depreminin beklendiği bilinmesine rağmen DASK poliçesini yaptırmayan çok sayıda vatandaşın bulunduğunu ifade eden Doğaç, “Türkiye’de DASK sigortalılık oranı yüzde 52.4’e ulaşabilmiş durumdadır. Şirketimizin DASK satışları tüm ülkede arttığı gibi şirketimizde de günlük olarak yüzde 100 oranında artmıştır. DASK poliçelerine olan talep maalesef depremin kendisini hatırlatması sonucunda artıyor ve etkisi kısa süreli oluyor ancak deprem riski ülkemiz için bir gerçek ve DASK bu anlamda bir zorunluluk diyebiliriz. Bu rakam ve oranların artması için bu alanla ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleşmesi lazım. DASK sigorta şirketlerinin bir ürünü değil. DASK kamunun yönettiği bir yapı ve biz özel şirketler bu zorunlu ürünü satıyoruz” dedi.

İLK GÜN YÜZDE YÜZ ARTIŞ

Doğaç, henüz İstanbul genelinde gerçekleşen konsolide rakamların ellerine ulaşmadığını, şirketin rakamlarına göre geçen hafta yüzde 59 oranında, deprem sonrasında ise günlük yüzde 100 artışın gerçekleştiğini aktararak, “Şirketimiz üretim hacmi dikkate alındığında rakamların bu seviyede gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Oranlara baktığımız zaman deprem korkusunun DASK poliçesine dönemsel bir talep yarattığını görüyoruz. Oysa deprem riski geçen ay ne idi ise yarın da aynısı olacak. Tüm sigorta şirketleri açısından bakıldığında DASK poliçe satışı yüzde 10-15 arttı” diye konuştu.

BAZILARI DURDURDU

Bazı sigorta şirketlerinin DASK poliçesi satmayı durdurduğu iddialarına ilişkin Doğaç, “Konutlardaki ve mevzuat kapsamındaki işyerlerinin deprem sigortaları DASK kurumu tarafından yapılmakta ve deprem hasarları DASK havuzundan karşılanmaktadır. Sigorta şirketleri DASK üzerinde kalan ve DASK’a tabi olmayan yapılara deprem teminatı vermektedir. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin DASK poliçesi düzenlemeyi durdurması olası bir durum değildir. Bazı sigorta şirketleri DASK dışında kalan bölümler için teminat vermeyi durdurmuş olabilir.” yanıtını verdi. Doğaç, deprem sigortasının aynı zamanda Türkiye için bir sosyal sorumluluk olduğuna işaret ederek, şirket olarak görüşlerinin deprem teminatı vermeye devam edilmesi yönünde olduğunu vurguladı.