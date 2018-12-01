SAMEKS Endeksi 3.4 puan arttı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi’nin (SAMEKS) kasım sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, kasımda bir önceki aya göre 3.4 puan artarak 47.5 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde Hizmet Endeksi 4.6 puan artarak 47.8 puan, Sanayi Endeksi ise 5.9 puan artarak 47.3 puan oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi’nin bir önceki aya göre artmasına rağmen 47.5 puanlık değeri ile 50 referans değeri altındaki seyrine devam etmesi, ekonomik aktivitedeki durgunluğun sürdüğünü ortaya koydu.
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