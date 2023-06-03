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Ekonomi

Samsun Şehir Hastanesi'nde geri sayım başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun'a bu yılsonunda yapılan sağlık yatırımının bedeli 1 milyar 365 milyon 336 bin TL olacak. Samsun Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatının yüzde 100'ü, genel inşaatın ise yüzde 70'e yakını tamamlandı.

IHA3 Haziran 2023 Cumartesi 11:01 - Güncelleme:
Samsun Şehir Hastanesi'nde geri sayım başladı
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Bakanlık tarafından Samsun'da 2022 yılında tamamlanan sağlık yatırımları için, 31 milyon 19 bin TL kaynak kullanıldı. Devam eden sağlık yatırımların bitirilmesi ile birlikte toplam 1 milyar 365 milyon 336 bin TL yatırım yapılmış olacak. Bu yatırımların içerisinde yapımı devam eden Samsun Şehir Hastanesi, Tekkeköy Devlet Hastanesi, Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Alaçam-Yakakent Devlet Hastanesi gibi yatırımlar da bulunuyor.

SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ'NDE SONA YAKLAŞILIYOR

Samsun Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatının yüzde 100'ü, genel inşaatın ise yüzde 70'e yakını tamamlandı. Hastanenin ilk etapta 1180 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye başlaması öngörülürken, kapasitenin 1500 yatağa kadar çıkartılması düşünülüyor. 1 milyar 69 milyon TL'ye sözleşme bedelli hastanede 20 bin kişiye hizmet verilmesi hedefleniyor.

Ayrıca Samsun'da 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin yüzde 67'si, Bafra Ağız ve Diş Hastanesi'nin yüzde 98'i, Ayvacık Toplum Sağlığı Merkezi'nin yüzde 23'ü, Alaçam-Yakakent Devlet Hastanesi'nin yüzde 9'u tamamlandı.

Bu dönemde tamamlanan sağlık yatırımları da Terme 1. Basamak Hizmet Binası, Havza 1. Basamak Hizmet Binası, Atakum 1. Basamak Hizmet Binası, Canik 15 üniteli ek poliklinik ve 20 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yatırımları tamamlanmıştı. Bu yatırımların toplam bedeli ise 18 milyon 294 bin TL oldu.

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