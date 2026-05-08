Samsun'da kentsel dönüşüm seferberliği: AK Partili belediye düğmeye bastı

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşüm projesinde önemli bir eşiğe geçtiklerini söyledi.

Projenin yapım sürecine ilişkin müteahhit firmalar ile anlaşma sağladıklarını anlatan Doğan, "Vatandaşlara güvenli, modern ve yaşanabilir yaşam alanları kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında ilk etap çalışmaları, hak sahipleriyle yüzde yüz uzlaşma sağlanan Anadolu Mahallesi'nde başladı. Bölgede başlatılan yıkım çalışmalarının ardından kısa süre içerisinde yapım sürecine geçilecek. İlk etapta 378 konut ve 41 iş yeri inşa edilecek." dedi.

Doğan, kentsel dönüşüm projesinin Kadıköy Mahallesi, Zeytinlik Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Hastanebaşı Mahallesi ve Kökçüoğlu Mahallesi olmak üzere toplam 5 mahalleyi kapsadığını vurgulayarak, "Etaplar halinde gerçekleştirilecek inşaat çalışması 5 etap sonunda tamamlanacak. Proje kapsamında toplam 1922 konut ve 180 iş yeri bölgeye kazandırılacak. Şehir merkezinde uzun yıllardır çözüm bekleyen yapılaşma sorunlarının da çözüme kavuşmuş olacak. Kentsel dönüşümde örnek bir süreci hep birlikte yürütüyoruz. Amacımız sosyal donatı alanlarıyla, güvenli yapılarıyla ve modern yaşam alanlarıyla örnek bir şehirleşme ortaya koymak. Ortak aklı merkeze alan, kimseyi yerinden etmeden, gönüllülük esasıyla, uzlaşıyı önceleyen bir anlayışla çalışıyoruz. Şehrimizin geleceği açısından çok önemli olan bu projenin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.