Sanat eseri ihracatı 5 yılda 5 kat arttı

Ulusal ve küresel düzeyde koleksiyonculuk, müzayedecilik, değerli tablo ve antika alım satımı, kişilerin sanata dair duygularını tatmin etmesinin yanında ticari faaliyetlere de konu oluyor. Türkiye’de de bu alanda yapılan dış ticaretin hacmi artış gösterirken, özellikle ihracatta son 5 yılda ciddi bir ivmelenme kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antika eser ihracatı 2014’te 4 milyon dolar, 2015’te 4.1 milyon dolar, 2016’da 7.7 milyon dolar, 2017’de 9.2 milyon dolar ve 2018 yılında 19.7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece ihracat, anılan 5 yılda 5 kat ile (yüzde 389) artış gösterdi.

İTHALAT GERİLİYOR

Aynı dönemde bu alandaki ithalat yüzde 55 geriledi. Buna göre, 2014’te 54.9 milyon dolar, 2015’te 35.5 milyon dolar, 2016’da 42.3 milyon dolar, 2017’de 32.5 milyon dolar ve 2018’de 24.7 milyon dolar tutarında ithalat yapıldı. Öte yandan, bu yılın ocak-temmuz döneminde 6 milyon 762 bin dolarlık ihracata karşılık, 6 milyon 739 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.Ülkeler bazında değerlendirildiğinde en fazla sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antika ihracatı yapılan ülke İngiltere (2 milyon 467 bin dolar) oldu. Bu ülkeyi ABD (1 milyon 618 bin dolar) ve Hollanda (636 bin dolar) izledi. İthalatta ise Almanya (2 milyon 60 bin dolar) ilk sırada yer alırken, İngiltere (1 milyon 553 bin dolar) ve Fransa (1 milyon 380 bin dolar) bu ülkeyi takip etti.

En çok ilgi tablo ve resimlere

Sektör dış ticaretinin alt kalemi incelendiğinde özellikle elle yapılmış tablo ve resimler ön plana çıktı. Geçen yıl yapılan 19 milyon 674 bin dolarlık ihracatın 13 milyon 587 bin dolarlık kısmını bu ürün grubu oluşturdu. İthalat açısından bakıldığında da 2018’deki 24 milyon 778 bin dolarlık dış alımın 14 milyon 796 bin doları elle yapılmış tablo ve resimlerden kaynaklandı. Elle yapılmış tablo ve resimler dışında zooloji, botanik, arkeolojik ve nümismatik (para bilimi) değeri olan koleksiyon parçaların ihracatı 2014-2018 döneminde yüzde 27 gerileyerek 204 bin dolara düşerken, ithalat ise 32 artarak 814 bin dolara ulaştı. Bu dönemde eskiliği yüzyılı aşan antika eşyaların ihracatı yüzde 27, ithalatı da 44 geriledi.