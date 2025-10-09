İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,728
  • EURO
    48,6095
  • ALTIN
    5412.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık 0,4, yıllık bazda yüzde 7,1 arttı
Ekonomi

Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık 0,4, yıllık bazda yüzde 7,1 arttı

Sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,1 artış gösterdi.

AA9 Ekim 2025 Perşembe 10:05 - Güncelleme:
Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık 0,4, yıllık bazda yüzde 7,1 arttı
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 4,7 artış gerçekleşti.

- SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 artış kaydetti.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endeksinde takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
2022612,389,46,98,11,80,902,4-1,71,7
20234-8,80,4-1,40,30,88,33,65,22,622,3
20241,311,24,3-10,1-5-3,8-5,1-2,2-2,91,77
20251,2-1,92,53,258,45,27,1

  • sanayi üretim endeksi
  • ağustos artış
  • ağustos

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da film gibi saldırı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.