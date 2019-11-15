Sanayi üretimi pozitif büyüme sinyali verdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretiminin eylül verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 3.2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3.4 artış kaydetti. Sanayi üretim endeksi 2018’in ağustos ayında düşmeye başlamış ve bugüne dek son 13 ayın 11’inde gerilemişti.

12 AY SONRA İLK

TÜİK’in açıkladığı verilere göre endeks 12 ay sonra ilk kez artış göstererek ekonomik büyümeye ilişkin olumlu sinyaller verdi. Böylece sanayi üretiminde dip seviyelerden dönüşün ve ekonomide yeniden büyüme dönemlerine girilmesinin belirtileri de görülmeye başlandı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde negatif bölgede olan gruplar olsa da üretimin geneline yayılan artışlar yaşandı. Özellikle yüksek teknoloji ürünleri başta olmak üzere tekstil, giyim, deri, gıda ürünleri imalatı sektörlerindeki artış dikkati çekti. Otomotiv ve inşaat sektörlerine yönelik son dönemde alınan tedbirler ve verilen desteklerin etkisiyle endekslerde görülen toparlanma belirtileri de söz konusu sektörler için gelecekte daha iyimser bir tablonun ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

HEDEF YÜZDE 0.5

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, 4 çeyrek aranın ardından üretim artışı kaydedildiğine dikkati çekerek, “Ekim için öncü göstergeler artışın devam ettiğini gösteriyor. Sanayi üretimi ve katma değer arasında önceki çeyreklerde gözlenen ilişki nedeniyle üretimin bu seyri GSYH’nin üçüncü çeyrekte yüzde 0-0.5 aralığında artış gösterebileceğine işaret ediyor” dedi.Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) 2019 için yüzde 0.5 büyüme hedeflenmişti. Yılın ilk altı ayında ekonomi yüzde 1.9 daralmıştı. 2019 genelinde yüzde 0.5 büyümeye ulaşmak için ikinci altı ayda yüzde 2.7 civarında büyüme gerekiyor. 3. çeyrek büyüme verisi 2 Aralık’ta açıklanacak.