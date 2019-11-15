Sanayi üretimi pozitif büyüme sinyali verdi
Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 3.4 artarak, 12 ay sonra ilk kez yeniden pozitif bölgede yer aldı. Böylece yıl sonu için öngörülen yüzde 0.5’lik büyüme beklentisi güçlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretiminin eylül verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 3.2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3.4 artış kaydetti. Sanayi üretim endeksi 2018’in ağustos ayında düşmeye başlamış ve bugüne dek son 13 ayın 11’inde gerilemişti.
12 AY SONRA İLK
TÜİK’in açıkladığı verilere göre endeks 12 ay sonra ilk kez artış göstererek ekonomik büyümeye ilişkin olumlu sinyaller verdi. Böylece sanayi üretiminde dip seviyelerden dönüşün ve ekonomide yeniden büyüme dönemlerine girilmesinin belirtileri de görülmeye başlandı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde negatif bölgede olan gruplar olsa da üretimin geneline yayılan artışlar yaşandı. Özellikle yüksek teknoloji ürünleri başta olmak üzere tekstil, giyim, deri, gıda ürünleri imalatı sektörlerindeki artış dikkati çekti. Otomotiv ve inşaat sektörlerine yönelik son dönemde alınan tedbirler ve verilen desteklerin etkisiyle endekslerde görülen toparlanma belirtileri de söz konusu sektörler için gelecekte daha iyimser bir tablonun ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.
HEDEF YÜZDE 0.5
Ekonomist Haluk Bürümcekçi, 4 çeyrek aranın ardından üretim artışı kaydedildiğine dikkati çekerek, “Ekim için öncü göstergeler artışın devam ettiğini gösteriyor. Sanayi üretimi ve katma değer arasında önceki çeyreklerde gözlenen ilişki nedeniyle üretimin bu seyri GSYH’nin üçüncü çeyrekte yüzde 0-0.5 aralığında artış gösterebileceğine işaret ediyor” dedi.Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) 2019 için yüzde 0.5 büyüme hedeflenmişti. Yılın ilk altı ayında ekonomi yüzde 1.9 daralmıştı. 2019 genelinde yüzde 0.5 büyümeye ulaşmak için ikinci altı ayda yüzde 2.7 civarında büyüme gerekiyor. 3. çeyrek büyüme verisi 2 Aralık’ta açıklanacak.
VARANK: GÖSTERGELER CANLANIYOR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eylülde sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 3.4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördüğünü belirterek, “Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor. Sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmeler gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor” dedi. Varank, eylülde, Satın Alma Yöneticileri Endeksi, kapasite kullanım oranı ve ekonomik güven endekslerinin tümünde yukarı yönlü hareket olduğuna işaret ederek, “Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor.” ifadesini kullandı. Bakanlık olarak yatırımı ve üretimi desteklemek adına var güçleriyle sahada olduklarını vurgulayan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi başvurularının devam ettiğini bildirdi. Varank, Konya ziyaretinde sanayicilerin talebi üzerine Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda daha önce ön başvurular için 22 Kasım olarak açıklanan müracaat süresini 15 gün uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.
MOODY’S: TÜRKİYE HIZLI TOPARLANIYOR
FItch Ratings’in Türkiye’nin görünümünü yükseltmesinin ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de Türkiye ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlandığını açıkladı. Moodys’e göre Türkiye bu yılı büyüyerek tamamlayacak. Moody’s’den yapılan açıklamada özetle şu bilgilere yer verildi: Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 0.2, 2020 ve 2021 yıllarında ise yüzde 3 büyümesi bekleniyor. Türkiye’de büyüme ivmesi önceden beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleşiyor. Türkiye’de büyüme ivmesinin iyileşmesinde büyüme dostu mali politikalar etkili oldu. G-20 ekonomilerinin 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 2.6 büyümesi bekleniyor.
KAYITLI İŞSİZ SAYISI YÜZDE 0.3 DÜŞTÜ
Türkiye’de, kayıtlı işsizler aylık yüzde 0.3 azalarak, Eylül ayındaki 4 milyon 53 bin 670 kişiden, ekimde 4 milyon 39 bin 555 kişiye geriledi. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) ekim ayı verilerine göre, işsizlerin yüzde 50.6’sı kadınlardan, yüzde 49.4’ü erkeklerden oluşurken, işsizlerin yüzde 38.7’sini 15-24 yaş aralığındaki kişiler oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.9 artışla, ocak-ekim döneminde yüzde 67.1’i erkek, yüzde 32.9’u kadın 1 milyon 273 bin 132 kişi işe yerleştirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.