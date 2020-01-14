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Ekonomi

Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Kasım'da sanayi üretimi yüzde 5.1 arttı.

14.01.2020  10:02 - Güncelleme: 14.01.2020  10:23

Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı

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