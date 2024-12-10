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Ekonomi

Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,1 azalış gösterdi.

AA10 Aralık 2024 Salı 10:20 - Güncelleme:
Sanayi üretimi rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 azalış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,6 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 2,9 azalış oldu.

- SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 düşerken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 yükseldi.

TÜİK, sanayi üretimine ilişkin bazı ayların verilerinde revizyona gitti.

Buna göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202112,49,116,966,842,723,99,913,18,68,610,913,1
2022612,38,19,46,98,120,90,12,3-1,71,7
20234-8,80,4-1,30,20,98,23,55,12,722,3
20241,311,14,6-0,70,1-5-3,9-5,2-2,3-3,1


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