11 Ağustos 2025 Pazartesi
Ekonomi

Sanayi üretiminde son 16 ayın zirvesi

Haziran ayında sanayi üretim endeksi, yıllık yüzde 8,3 artış ile imalat sanayi üretim endeksi ise yüzde 9,5 yükselerek son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sanayi üretiminde son 16 ayın zirvesi
Haziran ayında sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 8,3, imalat sanayi üretim endeksi ise yüzde 9,5 oranında artış gösterdi. Bu oranlar, son 16 ayın en yüksek seviyeleri olarak kayda geçti.

Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 5,2 artışla 156,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki bu artış, sanayi üretimini ve istihdamı olumlu yönde desteklemeye devam etti.

"REFAH ARTIŞI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı ikinci çeyrek sanayi üretim verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, sanayi üretiminde yakalanan ivmeye dikkati çekti. Bakan Bolat, ihracatın yatırım, üretim ve istihdam zincirindeki kilit rolüne vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat önceliklerimizle kalıcı ve kapsayıcı refah artışı sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Bolat, sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacıyla, bir yandan desteklerin sonuç odaklı yürütüldüğünü, diğer yandan ticari diplomasi faaliyetleriyle yeni fırsatların kapısının aralandığını ve sorunların çözümü için etkin adımlar atıldığını belirtti.

  • sanayi üretimi
  • Ömer Bolat
  • sanayi üretim endeksi

