Sanayi ve hizmet sektörlerinde istihdam yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Ağustos 2024'te 15 milyon 904 bin 602 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,2 artışla 16 milyon 89 bin 450 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,6 azalırken inşaatta yüzde 7,2, ticaret-hizmetlerde yüzde 2,6 arttı.

- AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzdesel değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaatta yüzde 0,4 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,2 artış gösterdi.

İNŞAAT ÜRETİM ENDEKSİ AĞUSTOSTA YILLIK YÜZDE 25 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 26,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 17,4 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 25,1 yükseldiği görüldü.

İnşaat üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 azaldı.

Endeks, ağustosta bir önceki aya göre bina inşaatı sektöründe yüzde 1,5 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,2 geriledi, bina dışı yapıların inşaatında ise yüzde 1,5 arttı.