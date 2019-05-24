Sanayi ve tarıma 30 milyarlık İVME
İhracata dayalı katma değerli teknolojik üretimi teşvik ederek cari açığı sıfırlamayı hedefleyen 30 milyar TL’lik yeni finansman paketi İVME, sanayici ve çiftçilerin hizmetine sunuldu.
Bayrama sayılı günler kala hükümet tarım ve reel sektöre dünük İVME Finansman Paketi’ni devreye soktu. Adını ‘İleri’, ‘Verimli’, ‘Milli Endüstri’ kelimelerinden alan İVME Paketi’nin ayrıntılarını dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankasının genel müdürüyle birlikte düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Albayrak, paketle birlikte üç ana faaliyet alanına üç kamu bankasının katılımıyla yıl sonuna kadar 30 milyar liralık finansman sağlayacaklarını söyledi. lbayrak’ın verdiği bilgiye göre kredinin şartları şöyle olacak:
ÜÇ SEKTÖRE DESTEK: Kredi verilecek üç ana faaliyet alanı, hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirlendi. Paketin dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyeceğini belirten Albayrak’ın verdiği bilgiye göre ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı veren ve ihracat potansiyeli en yüksek olan sektörlere bu kapsamda finansman sağlanacak. Stratejik öncelik ise orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri olacak.
HAMMADDE VE ARA MALI: Hammadde ve ara malı üretiminde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olmak üzere 150 milyon TL’ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. Ayrıca bu alanda 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 5 yıl olmak üzere 30 milyon TL’ye kadar işletme kredisi verilecek. Bakan Albayrak bu kapsamda desteklenecek ürünlerin Türkiye’nin ithalatındaki payının 28.2 milyar dolar olduğunu belirtirken kredi verilecek alanları da şöyle sıraladı: Kimyasal/medikal (eczacılık) ürünler, plastik ve kauçuk ürünler; suni ve sentetik iplikler; kağıt, karton ve mukavva sektörleri olmak üzere 4 alt başlık belirlendi. Bu kapsamda eczacılık ürünleri, boya ve plastik hammaddeler vb. birçok sanayi ürünü desteklenecek.
MAKİNE İMALATI: Bilgisayar, elektronik, motor aksamlarından oluşan sektörler destek kapsamında önceliklendirilecek. Makine imalatı finansmanında 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olmak üzere, 150 milyon TL’ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. Bunun yanında, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 5 yıl olmak üzere, 30 milyon TL’ye kadar işletme kredisi verilecek. Makine teçhizat sektöründe dış ticaret açığı ortalama 23 milyar dolar olduğunu belirten Albayrak bu alanda ise ‘elektrikli makine ve aksamları’, ‘bilgisayar, elektronik, optik’, ‘motorlu taşıtların aksam ve parçaları’, ‘motor ve aksamları’, ‘genel endüstri makine ve aksamları’ ve ‘elektrikli teçhizat makineleri’nden oluşan altı sektör destekleneceğini duyurdu.
TARIM: Sağlanacak kredilerin vadesi, seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım için 84 ay olacak. Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 ay vade sağlanacak. Kredi verilecek alanları ‘seracılık’, ‘soya, mısır, ayçiçeği üretimi’, ‘hayvancılık-yem bitkisi üretimi’ ve ‘Birlikte Ekipman Paketi’ oluşturuyor. Kredinin faizi ise 0-14.25 aralığında olacak.
İKİ FARKLI FAİZ SEÇENEĞİ SUNULACAK
Berat Albayrak, kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunulacağını belirterek, bunlardan ilkinin ‘Enflasyon Endeksli Kredi Seçeneği’ olduğunu söyledi. Albayrak “Kredi kullandırım tarihi itibarıyla yıllık TÜFE oranları baz alınarak belirlenecek, kredi vadesi süresince kredi kullandırım tarihinden itibaren yılda bir kez olmak üzere 0-2 yıl için TÜFE+2 puan, 2-10 yıl için TÜFE+3 puan olarak güncellenecek” dedi. İkinci seçeneğin ise ‘Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Endeksli Faiz Seçeneği’ olduğunu aktaran Albayrak, “Yine kredi kullandırım tarihinden itibaren yılda bir kez, 0-2 yıl için DİBS+1 puan, 2-5 yıl için DİBS+2 puan, 5-10 yıl arası içinse DİBS+3 puan olarak güncellenecek. Ayrıca paket kapsamında teminat mektubu, akreditif, garanti mektubu gibi cari komisyonlarda yüzde 20 indirim uygulanacak” dedi.
DİĞER BANKALAR DA BİZİ İZLEYECEK
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yönlendirmeleriyle, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank olarak finansman paketi hazırladıklarını belirterek, “Önümüzdeki süreçte, diğer katılım bankalarının ve konvansiyonel bankalarımızın da bu kapsamda benzer çalışmalar yapacaklarını ve bizleri izleyeceklerini ümit ediyoruz.” dedi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise “Yılın ilk dört ayında, özel sektörün nakit akışını düzenlemeye yönelik, önemli tedbirlerin, hızla olumlu sonuçlar vermeye başladığını hep birlikte gördük” dedi. VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ise “Kamu bankaları olarak güç birliği anlayışıyla, bugün imzaladığımız bu paket ile cari açığı azaltacak, istihdam artışını sağlayacak” diye konuştu.
Mart ve nisanda 500 binin üzerinde SGK girişi var
Bakan Albayrak “İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık” dedi. Özellikle mart ve nisan ayılarına bakıldığında 500 binin üzerinde SGK girişi gördüklerini belirten Albayrak, “İkinci yarıdan itibaren büyüme tarafında daha pozitif ivmeyi görmeye başlayacağız” diye konuştu. Bakan Albayrak, “Türk Lirası’na karşı yapılan manipülatif pozisyon almak isteyenlere karşı mücadelemiz devam edecek. Yurtdışı finansman konusunda rahat pozisyonumuzu koruyoruz. Birinci çeyrekten çeyrek bazlı teknik resesyon süreci geride kalacak” dedi.
Hazirandan itibaren cari fazla geliyor
Konuşmasında ekonomik göstergelere de değinen Albayrak, “2018 yılı mayıs ayında yaklaşık 58 milyar dolara ulaşan cari açık mart ayı itibariyle 13 milyar doların altına geriledi. En yüksek seviyeye ulaştığımız yıl cari açık geçen yıldı. Türkiye hazirandan itibaren cari fazla verecektir. Bu istikamette gidersek 2019 tarihimizin en fazla cari fazlası verdiğimiz yılı olacak” dedi. Albayrak “Yılın ikinci yarısından itibaren dengelenmesi daha da net göreceğiz” diye konuştu.
Güçlü dirençle karşılık vereceğiz
Albayrak “Türkiye’nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığına gölge düşürmeye çalışan her sürece güçlü dirençle karşılık vereceğiz” dedi. Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birilerinin ekonomiyi ne kadar bildiğini, ne kadar vakıf olduğunu, geçmişte batırdıkları kurumlardan, ülkeyi getirdikleri, davet ettikleri ve birlikte yönettikleri IMF komiserlerinden, IMF’nin atadığı yönetici ve bakanlarla nasıl yol yürüdüklerini, bizler gibi tüm Türkiye de biliyor. Çünkü lafa bakacağız, söyleyene bakacağız, yaptığı işlere bakacağız.”
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