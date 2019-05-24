Sanayi ve tarıma 30 milyarlık İVME

Bayrama sayılı günler kala hükümet tarım ve reel sektöre dünük İVME Finansman Paketi’ni devreye soktu. Adını ‘İleri’, ‘Verimli’, ‘Milli Endüstri’ kelimelerinden alan İVME Paketi’nin ayrıntılarını dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankasının genel müdürüyle birlikte düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Albayrak, paketle birlikte üç ana faaliyet alanına üç kamu bankasının katılımıyla yıl sonuna kadar 30 milyar liralık finansman sağlayacaklarını söyledi. lbayrak’ın verdiği bilgiye göre kredinin şartları şöyle olacak:

ÜÇ SEKTÖRE DESTEK: Kredi verilecek üç ana faaliyet alanı, hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirlendi. Paketin dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyeceğini belirten Albayrak’ın verdiği bilgiye göre ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı veren ve ihracat potansiyeli en yüksek olan sektörlere bu kapsamda finansman sağlanacak. Stratejik öncelik ise orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri olacak.

HAMMADDE VE ARA MALI: Hammadde ve ara malı üretiminde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olmak üzere 150 milyon TL’ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. Ayrıca bu alanda 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 5 yıl olmak üzere 30 milyon TL’ye kadar işletme kredisi verilecek. Bakan Albayrak bu kapsamda desteklenecek ürünlerin Türkiye’nin ithalatındaki payının 28.2 milyar dolar olduğunu belirtirken kredi verilecek alanları da şöyle sıraladı: Kimyasal/medikal (eczacılık) ürünler, plastik ve kauçuk ürünler; suni ve sentetik iplikler; kağıt, karton ve mukavva sektörleri olmak üzere 4 alt başlık belirlendi. Bu kapsamda eczacılık ürünleri, boya ve plastik hammaddeler vb. birçok sanayi ürünü desteklenecek.

MAKİNE İMALATI: Bilgisayar, elektronik, motor aksamlarından oluşan sektörler destek kapsamında önceliklendirilecek. Makine imalatı finansmanında 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olmak üzere, 150 milyon TL’ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. Bunun yanında, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 5 yıl olmak üzere, 30 milyon TL’ye kadar işletme kredisi verilecek. Makine teçhizat sektöründe dış ticaret açığı ortalama 23 milyar dolar olduğunu belirten Albayrak bu alanda ise ‘elektrikli makine ve aksamları’, ‘bilgisayar, elektronik, optik’, ‘motorlu taşıtların aksam ve parçaları’, ‘motor ve aksamları’, ‘genel endüstri makine ve aksamları’ ve ‘elektrikli teçhizat makineleri’nden oluşan altı sektör destekleneceğini duyurdu.

TARIM: Sağlanacak kredilerin vadesi, seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım için 84 ay olacak. Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 ay vade sağlanacak. Kredi verilecek alanları ‘seracılık’, ‘soya, mısır, ayçiçeği üretimi’, ‘hayvancılık-yem bitkisi üretimi’ ve ‘Birlikte Ekipman Paketi’ oluşturuyor. Kredinin faizi ise 0-14.25 aralığında olacak.