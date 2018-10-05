Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: Türkiye'de daha büyük endüstriyel tesisler yapımı dönemine girilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Türkiye'de yeni dönemde daha büyük endüstriyel tesisler, nükleer santraller, petrokimya tesisleri, ilaç ve aşı endüstri tesisleri, biyokimya tesisleri, uçak, silah, otomotiv ve demir yolu araçları yapımı dönemine girilecektir." dedi.

Makine ve imalat sanayisinin temel üretim aracı olan takım tezgahlarının Avrasya bölgesindeki en önemli buluşma platformu olan MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Büyükdede, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD), Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB'in desteğiyle düzenlenen fuarı ziyaret etti.

Ziyaretinde fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükdede, takım tezgahları, kesici ve tutucu takımlar, ölçme ve kalite kontrol ekipmanlarının yanı sıra konuyla ilgili yazılım ve donanım sektörlerinin, ülkelerin gelişmesindeki stratejik alanlar olduğunu vurguladı.

Sanayide üretilen her ürünün doğrudan veya en direkt olarak takım tezgahında üretilmiş bir makinede imal edildiğini aktaran Büyükdede, dünyadaki ilk 10 ekonomi içinde bulunan her ülkenin takım tezgahı üretiminde yer aldığını söyledi.

Büyükdede, "Takım tezgah üretimi güçlü ülkeler, rekabet avantajı sağlamışlardır. Takım tezgahları makine imalat sanayici de özel bir öneme sahiptir. Genel makine ve kalıp imalatı yanında savunma sanayi, uçak, gemi, otomotiv, demir yolu, demir-çelik, petrokimya, tarım ve gıda makineleri, medikal, beyaz eşya ve gıda sektörlerinin her birinin üretimini sağlayan makine ve teçhizatın üretimi takım tezgahları ile gerçekleştirebilmektedir." diye konuştu.

Takım tezgahı üreticileri büyük gayret içerisinde"

Hasan Büyükdede, Türkiye'nin, yaşadığı bunca zorluklara rağmen geçen yıl yüzde 7,4 büyüdüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hatta imalat sanayimizin büyüme hızı yüzde 8,8 olabildi. TÜİK verilerine göre, takım tezgahları dış ticareti değerlendirildiğinde 233 milyon dolar ithalat, 157 milyon dolar ihracat yapılmıştır. Gittikçe gelişen Türkiye, yabancı üreticiler için iyi ve nitelikli bir pazardır. Ancak ülkemiz takım tezgahı üreticileri de yeni geliştirdikleri tezgahları ile dünya pazarında yer edinme, kendilerini geliştirme gayretindedirler. Devlet olarak da takım tezgahları ve ekipmanları sektörünün daha büyük üretim hedeflerine kavuşmaları için yanlarında olmaya, hem yatırım finansmanına hem de pazarlarının bütün dünyaya açılmasına yardımcı olacağız."

"Türk firmalar metal işlemede iyi noktaya geldi"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, metal işleme makinelerinde Türk firmalarının dünya pazarlarında iyi bir noktaya geldiğini ifade ederek, "Metal işleme makinelerinde firmalarımızın geldiği başarılı çizgiye takım tezgahları sektörünün hızla getirilmesi konusunda bakanlığımızın da katkıları ile hızla yol alma hedefindeyiz." dedi.

Fuara katılan yabancı firmalara Türkiye'de üretim yapmaları ya da yerli firmalarla iş birliğinde bulunmayı tavsiye eden Büyükdede, şöyle devam etti:

"Böylece hem Türkiye'de hem de dünya pazarlarında rekabet edilebilir üstünlüklere kavuşabilirler. Türkiye'de yeni dönemde daha büyük endüstriyel tesisler, nükleer santraller, petrokimya tesisleri, ilaç ve aşı endüstri tesisleri, biyokimya tesisleri, uçak, silah, otomotiv ve demir yolu araçları yapımı dönemine girilecektir. Bunlara ihtiyaç duyacağı makine ve teçhizatı yapabilecek büyüklükte ağır tip torna, freze, bohrwerk, portal freze, taşlama tezgahları, beş ve daha çok eksen CNC tezgahları, turbo kompresörler, iklimlendirme sistemleri, çeşitli boylarda motor üretimleri, nükleer santral parça üretimleri, enerji santral üretimleri artık Türkiye'nin kendi imkanları ile yapmak mecburiyetindeki alanlar olacaktır. Takım tezgahı ve metal işleme üreticilerimizin buna hazır olması, kamu olarak da bizim bunu iyi planlamamız ve arkasında durmamız gerekecektir. Fuarımıza katılan yabancı katılımcıları bizimle iş birliğine tekrar davet ediyorum."

Bir milyar dolarlık iş hacmi sağlaması hedefleniyor

Verilen bilgiye göre, geçen yılki etkinliğe göre yüzde 12'lik bir büyüme hedefiyle gerçekleştirilen MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı, dünyanın farklı noktalarından öncü firmaları 14 salonda toplam 120 bin metrekarelik alanda bir araya getiriyor.

Bini aşkın firma ve firma temsilciliğini sektör profesyonelleriyle buluşturan fuar, son teknolojiyle tasarlanan ürünlere ev sahipliği yapmanın ötesinde binlerce yeni ürünü de aynı platformda bir araya getiriyor.

70 ülkeden 60 bin ziyaretçinin yanı sıra Çin ve Tayvan gibi milli katılımlara ek olarak Almanya, Rusya, İtalya ve Hindistan başta olmak üzere uluslararası katılımcılara da ev sahipliği yapan fuar, yurt dışından gelen kamu ve sivil toplum örgütlerinin üst düzey yöneticilerini de ağırlıyor.

Türkiye ekonomisi içinde önemli bir parametre olan fuarın, 1 milyar dolarlık iş hacmi sağlaması hedefleniyor.