24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0284
  • 6,7744
  • 251.498
  • 87.744
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sanayi üretimi aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürdü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayi üretiminin pozitif seyrini sürdürdüğünü, sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışların, reel sektörün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli olduğunu bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
 
Sanayi üretiminin martta yüzde 2,1'lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam ettiğine dikkati çeken Varank, "Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.
 
Varank, 2023'e kadarki seçimsiz dönemde katma değerli üretim öncülüğünde büyümek için çalıştıklarına işaret ederek, özel endüstri bölgeleri gibi yeni projelerle üreten ve istihdam sağlayan sanayicilerin yanında durmaya devam edeceklerini bildirdi.

Türk büyükelçi oyunu bozdu: Teröristlerle aynı masaya oturmam

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sınırda 1 askerimiz şehit oldu

Sınırda 1 askerimiz şehit oldu

Demokrasinin infazı: 27 Mayıs! Evlilik yıl dönümünde darbenin hüznü

Demokrasinin infazı: 27 Mayıs! Evlilik yıl dönümünde darbenin hüznü

İftardan sonra işe başlayıp sabah kadar çalışıyorlar! Talep yağıyor

İftardan sonra işe başlayıp sabah kadar çalışıyorlar! Talep yağıyor

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Putin talimatı verdi: S-400'lerle donatın

Putin talimatı verdi: S-400'lerle donatın

CHP'nin Osmanlı hazımsızlığı! Gece yarısı söktürdü

CHP'nin Osmanlı hazımsızlığı! Gece yarısı söktürdü

Denizkurdu'ndan gururlandıran görüntüler

Denizkurdu'ndan gururlandıran görüntüler

Şerbeti fıstık ile kaynatılıyor! Bir yiyen bir daha istiyor

Şerbeti fıstık ile kaynatılıyor! Bir yiyen bir daha istiyor
 

POPÜLER HABERLER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde “makas” terörü kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde “makas” terörü kamerada

Denizkurdu'ndan gururlandıran görüntüler

Denizkurdu'ndan gururlandıran görüntüler

Rami Açık Oto Pazarı'ndan 40-50 bin TL'ye ne alırım

Rami Açık Oto Pazarı'ndan 40-50 bin TL'ye ne alırım

İşte Suriyelilerin ramazan lezzeti: Mağruk

İşte Suriyelilerin ramazan lezzeti: Mağruk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA