Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sanayi üretimi aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürdü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayi üretiminin pozitif seyrini sürdürdüğünü, sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışların, reel sektörün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli olduğunu bildirdi.