Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sanayi üretimi aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürdü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayi üretiminin pozitif seyrini sürdürdüğünü, sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışların, reel sektörün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli olduğunu bildirdi.
- AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
Sanayi üretiminin martta yüzde 2,1'lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam ettiğine dikkati çeken Varank, "Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Varank, 2023'e kadarki seçimsiz dönemde katma değerli üretim öncülüğünde büyümek için çalıştıklarına işaret ederek, özel endüstri bölgeleri gibi yeni projelerle üreten ve istihdam sağlayan sanayicilerin yanında durmaya devam edeceklerini bildirdi.
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