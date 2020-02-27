Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Tarihimizin rekorunu kırdık

27 Şubat 2020 Perşembe11:34 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 11:34

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zafer Kalkınma Ajansı Bölgesel Destek Programları Açılış ve İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, "2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz. Yatırım teşvik verilerimiz de bu söylediğimizi destekler vaziyette, çok güzel bir vaziyette gelmeye başladı. Hem 2019 yılının aralık ayında hem de 2020 ocak ayında verdiğimiz belge sayılarıyla teşvik tarihimizin rekorunu kırdık." dedi.

"Şubat ayında hem kapasite kullanım oranları hem de reel kesim güveni arttı." diyen Varank, "Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan ekonomik canlanma, son çeyrekte daha güçlü bir zemine oturacak. İnşallah 2020 yılında hem büyüme hem de istihdam açısından son 2 yılın performansını oldukça geride bırakacağız." ifadesini kullandı.

Rekabetçi Sektörler Programına ilişkin Varank, "Çağrımızı geçen sene nisan ayında 'Yaratıcı Endüstriler' ve 'Ar-Ge' başlıkları altında açmıştık. Oldukça titiz bir değerlendirme süreci yürüttük. Buna göre toplam 62,5 milyon avro proje bedeli olan 11 proje bizim tarafımızdan desteklenmeye hak kazandı." diye konuştu.