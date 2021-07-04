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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mayısta 805 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mayıs ayında 805 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

AA4 Temmuz 2021 Pazar 09:43 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 09:44
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Bakanlığın, mayıs ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mayısta 805 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 17 milyar 301 milyon 846 bin 917 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 816 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 319 milyon 86 bin 178 lira olan ve 826 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 27 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 112 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi yapılırken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 775 milyon 256 bin 503 lira, gerçekleşen istihdam da 5 bin 921 oldu.

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