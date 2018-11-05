Sanayi yatırımları için 1 milyar dolar ayırdı

Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nda imzası bulunan 5 şirketten oluşan konsorsiyuma liderlik eden Cengiz Holding, sanayi sektörüne 2023 yılına kadar 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. İstanbul Havalimanı’ndan ilk yurt dışı seferi olan Kıbrıs uçuşuna katılan ekonomi basının temsilcileriyle Girne’de bir araya gelen Cengiz Holding Genel Müdür Yardımcısı Murat Ergönül, şirketin gelecek hedeflerini paylaştı.

MARDİN AÇILIYOR

Ergönül “Kimsenin almaya yanaşmadığı Eti Bakır, Eti Alüminyum gibi kapanmak üzere olan firmaları aldık. Bu iki firmaya 10 yılda toplam 1 milyar 175 milyon dolar yatırım yaptık. Bu iki tesiste 5 bin kişiye istihdam sağladık. Ardından 1.2 milyar dolar yatırımla Mardin’deki Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’ni inşa ettik. Tesisin tamamı yıl sonunda devrede olacak. Böylece bu yılın sonunda Mardin’e alınacak 1.500 kişi ile birlikte sanayi şirketlerimizdeki toplam istihdam 6 bin kişiyi aşacak” dedi.

10 BİN KİŞİYE İŞ

Ergönül “Eti Bakır ve Eti Alüminyum’a yapılacak 1 milyar dolarlık yeni yatırımla 2023’e kadar sanayi tesislerimizde toplam istihdamımız 10 bin kişiye ulaşacak” diye konuştu. 2004 yılından itibaren Eti Bakır ve Eti Alüminyum’a sürekli yatırım yaptıklarını vurgulayan Murat Ergönül “Yılbaşında Mazıdağı tesisimizin tam kapasite hizmete girmesiyle birlikte yılda 1 milyar 450 milyon dolarlık cari açık ikamesine ulaşacağız. 2023 yılında Eti Bakır ve Eti Alüminyum’un devam eden 1 milyar dolar yeni yatırımlarının tamamlanmasıyla 2023 yılında yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık açığı ikame edeceğiz. Türkiye’nin cari açığının yaklaşık 50-60 milyar dolar olacağını düşünürsek, yaklaşık yüzde 4’ünü Cengiz Holding karşılamış olacak” dedi.

SEYDİŞEHİR YATIRIMI

Seydişehir’de kurulu Eti Alüminyum’un cevherden alüminyum üreten Türkiye’nin tek tesisi olduğunu belirten Murat Ergönül, şu bilgileri verdi: “Biz Eti Alüminyum’u aldığımızda fabrika kapanmak üzereydi. Seydişehir’i 540 milyon dolar yatırım yaparak ayağa kaldırdık. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve iki yeni stratejik ürün ile 560 milyon dolar daha yatırım planladık.”