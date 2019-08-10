Sanayici alacakları için ‘barter’ önerdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz günlerde Odayı ziyaretinde, özel sektörün kamudan alacaklarının ödenmesi konusunda ‘barter çek’ benzeri yöntem önerisinde bulunan Özdebir, bu konuda destek istedi. Konuyla ilgili Star Gazetesi’ne konuşan ASO Başkanı Özdebir, Türk firmalarının kur şokuyla ciddi anlamda sermaye kaybına uğradığını ifade ederek, “Firmalarımız ciddi kan kaybetti, o kanın yerine konulması lazım. Bu anlamda sermaye niteliğinde firmalara kaynak aktarılması lazım” dedi. Bu kaynak aktarılmasının da çeşitli yolları bulunduğunu dile getiren Özdebir, Avrupa, Amerika ve Japonya da uygulanmakta olan yöntemlerden örnekler verdi. “KDV alacakları, diğer kamu ve özel sektöre olan borçları ile ilgili bir barter çeki veya çok yönlü mahsuplaşma aracı” diyen Özdebir, “Merkez Bankası’nın firmaların borçlarını satın alması, karşısında ortak olması ve tahvil alması şeklinde firmalara kaynak aktarılabilir. Onların daha fazla iş yapabilmeleri için desteklenmesi lazım. Dünyada örnekleri var. Avrupa Merkez Bankası veya Amerikan Merkez Bankası aslında hazine üzerinden bunları hala uyguluyorlar. Avrupa Merkez Bankası ayda 60 milyar Euro gibi kaynak hala firmalara para aktarıyor. Onların hisselerini, tahlillerini alıyor”diye konuştu.

SICAK PARA DESTEĞİ

Bu yönde Japon Merkez Bankası’nın bir uygulaması da bulunduğunu hatırlatan Özdebir, “Piyasadaki hakim bir banka üzerinden bu işleri yürütüyor. Bir bankayı görevlendiriyor, birtakım da kriterler koyuyor; yapmış olduğunuz yatırımlara da bakarak o şirketlerin hisse senetlerini satın alıyor. Belli bir süre sonra ‘tamam artık, sen düzeldin ben buradan çıkıyorum, hissederimi satıyorum, alıyorsan al, almıyorsan borsaya çıkar orada satarım diyor’ ve bu şekilde o firmaları ölçek ekonomisine ulaştırıyor. Ne oluyor o kümesteki tavukların sayısını arttırıyor o tavuklar daha büyük yumurtalar yapmaya başlıyor. Kümese şevk geliyor. Böyle yöntemlerle sıcak para desteği verebileceğimiz, o firmanın sahibinin kim olduğuna bakmadan işe odaklanıp objektif kriterlerle destekleyebilmemiz lazım” diye konuştu.

iNDiRiM YERiNDE

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin etkilerinin piyasada görülmeye başlandığını ifade eden ASO Başkanı Özdebir, 200 puanlık bir indirim kararı daha beklediklerini söyledi. Kur ve faizlerdeki artışlarla işletmelerin finansman maliyetlerinin aşırı derecede yükselmesi nedeniyle piyasaların durduğu dönemde Merkez Bankası’nın yaptığı faiz indiriminin sektörü sevindirdiğini ifade eden ASO Başkanı Özdebir, “İlk defa merkez bankasından bir faiz indirimi geldi. Bunun etkilerini de hemen görmeye başladık” diye konuştu.