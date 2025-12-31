İSTANBUL 5°C / -2°C
Ekonomi

Sanayicilerin yüzünü güldürecek sistem için tarih belli oldu

Askıya Alma Sistemi'ne dahil edilecek ürünler ve sisteme ilişkin esaslar belli oldu. Buna göre, Askıya Alma Sistemi'ne konu ürünler, AB veya Türkiye'deki üreticilerin üretimlerinde kullanacakları hammadde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri olacak.

31 Aralık 2025 Çarşamba 16:21
Sanayicilerin yüzünü güldürecek sistem için tarih belli oldu
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, Türkiye'deki sanayicilerin rekabet güçlerini artırmak ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları ham madde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlerden, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa uygulanan Askıya Alma Sistemi'ne dahil edilen ve edilmesi planlanan eşya için sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, Askıya Alma Sistemi'ne konu ürünler, AB veya Türkiye'deki üreticilerin üretimlerinde kullanacakları hammadde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri olacak.

Nihai tüketiciye satışa hazır, demonte edilmiş, asli bir işleme ya da dönüşüme tabi tutulmayacak olanlar ile bitmiş ürünün asli özelliklerine sahip olan ürünler, Askıya Alma Sistemi'ne konu edilemeyecek.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ürünlerin askıya alınmasına yönelik talepler, Bakanlığın İthalat Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek. Bu başvurular, Avrupa Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde yılda 2 dönemde müzakere edilecek ve her dönem 3 toplantıdan oluşacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

