Sanayide dipten dönüş başladı

Sanayi üretimindeki daralma şubatta yavaşladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 geriledi. Ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.6 azalacağını tahmin etmişti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1.3 artış kaydetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin şubatta bir önceki aya göre yüzde 1.3 artarak aylık bazda olumlu eğilimini sürdürdüğünü belirterek “Hedefimiz daimi üretim artışları ve katma değerli üretimle büyümek, yıllık bazda tekrar pozitif rakamları yakalamak” ifadelerini kullandı.

TOPARLANMA VAR

Ekonomist Haluk Bürümcekçi ise şubat ayında sanayi üretiminin (arındırılmamış) yıllık bazda yüzde 5.1 düşüşle beklentiden sınırlı gerilediğini belirtti. Takvim etkisinden arındırılmış endeksin üç aylık hareketli ortalamasının yıllık değişiminin yüzde eksi 7.7 seviyesine toparlandığını ifade eden Bürümcekçi, “Aylık endekslerdeki oynaklık nedeniyle trend açısından daha net görüntü verdiğini düşündüğümüz, takvim etkisinden arındırılmış endeksin üç aylık hareketli ortalamasının yıllık değişimi Eylül 2017’de yüzde 13 ile 2011’den beri en yüksek seviyesine çıkmıştı. Sonrasında görülen geri çekilme ocak ayında yüzde 8,2’ye kadar ulaşmıştı. Şubat ayında gözlenen toparlanmayla beraber üretimde ivme kaybının yavaşladığını da göstermektedir” diye konuştu.

İş Yatırım Menkul Değerler Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu ise “Ocak ayında sanayi üretiminde aylık bazda başlayan artış şubatta da devam etti. Bu durum diğer öncü göstergelerde (PMI ve güven endeksleri) görünen ekonomide dipten çıkış görüşünü destekliyor.