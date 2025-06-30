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Ekonomi

Sanayide temiz ve çevreci üretimi teşvik edecek yeni dönemin hazırlıkları tamamlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yılın sonunda yürürlüğe girecek Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği ile yaklaşık 6 bin sanayi tesisini çevresel performanslarına göre sınıflandırarak, yeşil dönüşüm kapsamında belgelendirecek.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 07:38 - Güncelleme:
Sanayide temiz ve çevreci üretimi teşvik edecek yeni dönemin hazırlıkları tamamlanıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda yer alan "Sürdürülebilirliğin Yüzyılı" kapsamında, sanayide temiz ve çevreci üretimi teşvik edecek yeni dönemin hazırlıkları tamamlanıyor.

Sürecin nasıl başlayacağı ve nasıl ilerleyeceği, firmaların çevreci üretiminin nasıl hesaplanacağı ve uluslararası pazarda kabul görecek çevreci üretim tescil belgeleri gibi süreçlerin tamamı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce planlanıyor.

Bu kapsamda hazırlanan "Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği" 14 Ocak 2025'te Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Aralık 2025'te yürürlüğe girecek yönetmelik kapsamında yeşil dönüşüme ilişkin planlar ve çalışmalar, sektör paydaşları ve sivil toplum kuruluşlarının istişareleriyle belirlenecek.

- 6 BİN TESİS PERFORMANSA GÖRE SINIFLANDIRILACAK

Yeşil dönüşümle, çevrenin ve insan sağlığının korunması için bütüncül bir yaklaşımla hava, su, toprak, gürültü ve koku kirliliğine neden olan sanayi kaynaklı emisyonları ve atık oluşumunu kaynağında önlemek ve azaltmak hedefleniyor.

Yönetmelik kapsamına giren enerji, metal, mineral, kimya, atık yönetimi ile tekstil, otomotiv, deri, kağıt, gıda, hayvancılık gibi sektörlerde yaklaşık 6 bin tesis bulunuyor. Bu tesisler, çevre dostu üretim performansları dikkate alınarak, "Sanayide Yeşil Dönüşüm (SYD) Belgesi" ile F'den A'ya kadar sınıflandırılacak.

Yeni tesis yatırımları, yönetmelik yürürlük tarihinden itibaren en az "D" seviyesinde olacak şekilde planlanacak, kurulacak ve işletmeye alınacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan veya çevresel etki değerlendirmesi mevzuatına göre başvurusu bulunan sanayi tesisleri, kademeli geçişle 31 Aralık 2028'e kadar en az F, 31 Aralık 2030'a kadar en az D sınıfında "Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi" almakla yükümlü olacak.

Çevresel performans durumlarına göre belgelendirilen sanayicilerin, uluslararası pazarda rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Bu belgeyle sanayiciler, finansman kaynaklarına ve yeşil fonlara kolayca erişim sağlayabilecek prestije ulaşacak.

Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgelendirme sürecinde sektörel tebliğler çerçevesinde değerlendirme yapılacak, sanayi tesislerinin, uluslararası kabul gören mevcut en iyi teknikler çerçevesinde çevresel performans durumları ortaya konulacak.

Yönetmelik kapsamındaki sanayi tesisleri, su ve enerji verimliliğiyle proseslerde kullanılan kimyasallar dikkate alınarak değerlendirilecek. Kullanılan mevcut en iyi teknikler ise emisyon sınır değerleri açısından incelenecek.

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