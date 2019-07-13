Sanayinin çarklarında toparlanma sinyali

Cari dengedeki iyileşmenin ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçları da beklenenden iyi geldi. Finansal piyasalarda yaşanan belirsizlik, jeopolitik gelişmeler ve seçim seçim sürecinin yaşandığı mayısta sanayi üretimi aylık bazda gerileme beklentisine karşın yüzde 1.3 arttı.

BEKLENTİDEN İYİ GELDİ

Büyümenin öncü göstergesi sayılan sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 2.7 düşüş beklenmesine rağmen gerileme yüzde 1.3’te kaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.1 arttı.

Mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.9 yükseldi.

TEKNOLOJİK BÜYÜME

TÜİK verilerine göre sanayi üretiminde en olumlu gelişme ise yüksek teknolojili ürünlerde yaşandı. Bu ürünlerdeki üretim artışı aylık yüzde 25.5, yıllık yüzde 53.1 oldu. Ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalacağını tahmin etmişti. Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2.7 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişmeyeceği tahminler arasında yer almıştı.