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Sanayinin çarklarında toparlanma sinyali

Yıllık cari açığın 16 yıl aradan sonra 2.3 milyar dolara inmesinin ardından ekonomide toparlanmaya işaret eden başka bir haber de sanayi cephesinden geldi. Aylık bazda düşüş beklenen sanayi üretimi yüzde 1.3 arttı. Yıllık düşüş ise yüzde 1.3’te kaldı.

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Cari dengedeki iyileşmenin ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçları da beklenenden iyi geldi. Finansal piyasalarda yaşanan belirsizlik, jeopolitik gelişmeler ve seçim seçim sürecinin yaşandığı mayısta sanayi üretimi aylık bazda gerileme beklentisine karşın yüzde 1.3 arttı. 

BEKLENTİDEN İYİ GELDİ

Büyümenin öncü göstergesi sayılan sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 2.7 düşüş beklenmesine rağmen gerileme yüzde 1.3’te kaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.1 arttı.

Mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.9 yükseldi. 

TEKNOLOJİK BÜYÜME

TÜİK verilerine göre sanayi üretiminde en olumlu gelişme ise yüksek teknolojili ürünlerde yaşandı. Bu ürünlerdeki üretim artışı aylık yüzde 25.5, yıllık yüzde 53.1 oldu. Ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalacağını tahmin etmişti. Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2.7 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişmeyeceği tahminler arasında yer almıştı.  

İkinci yarıda büyümeye geçeriz

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, sanayi üretimindeki daralmanın beklenenden daha ılımlı gerçekleştiğine ve toparlanma eğiliminin gözlendiğine işaret ederek “İkinci yarıda yıllık yüzde 2-3 bandında büyüme oranlarına geçebileceğimizi düşünüyoruz” dedi. Tokalı yatırımlar ve yüksek teknolojili ürünler destekli toparlanmanın, kalıcılık açısından olumlu bir görünüm sunduğunu dile getirdi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi de mayıs ayında arındırılmamış sanayi üretiminin yıllık bazda düşüşünün beklentisinden sınırlı olduğunu ifade etti. Bürümcekçi “İkinci çeyrekte sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2-3, milli gelir ise yüzde 1-2 aralığında daralma kaydedebilir” dedi.

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