İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9683
  • EURO
    50,5537
  • ALTIN
    5978.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Şantiyelerde dijital dönem: ''Şantiye-M'' uygulaması hayata geçti
Ekonomi

Şantiyelerde dijital dönem: ''Şantiye-M'' uygulaması hayata geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı 'Şantiye-M' uygulamasıyla, şantiye şefleri artık günlük raporları, ekipman durumlarını ve iş ilerlemesini dijital ortamda kayıt altına alacak

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
Şantiyelerde dijital dönem: ''Şantiye-M'' uygulaması hayata geçti
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şantiye şeflerinin "Şantiye-M" uygulamasıyla işin ilerleyişini, günlük faaliyet raporlarını, ekipman durumlarını dijital ortamda kayıt altına alacağını bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Şantiye-M uygulaması ile şantiyelerde dijital dönemin başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Şantiye-M uygulamasıyla şantiye şefleri, işin ilerleyişini, günlük faaliyet raporlarını, ekipman durumlarını dijital ortamda kayıt altına alacak. Şantiye şeflerinin üstlendikleri işler anlık olarak takip edilebilecek. e-Devlet'e entegre edilen uygulamanın kullanımı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren zorunlu olacak."
  • şantiye şefleri
  • diyital raporlama
  • çevre bakanlığı

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.