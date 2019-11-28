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Sarar'dan son günlerde çıkan haberlerle ilgili basın açıklaması

Hazır giyim sektörünün önde gelen markalarından Sarar, firma ile ilgili çıkan bazı haberler üzerine bir basın açıklaması yaptı. Sarar Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar'ın açıklamasında, ' Grubumuzun, Eskişehir’de bulunan CCS fabrikasıyla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan haberleri üzüntüyle karşıladık. Sürdürülebilir ve verimli büyümenin bir gereği olarak, 500 kişinin çalıştığı fabrikamızda gönüllü ayrılmak isteyenlere öncelik tanıyan bir iş gücü düzenlenmesi sürecini başlattık. Ayrılan Sarar çalışanları tüm özlük haklarının korunacağı konusunda temin edilmiştir.' İfadelerini kullandı.

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Hazır giyim sektörünün önde gelen markalarından Sarar, firma ile ilgili çıkan bazı haberler üzerine bir basın açıklaması yaptı. Sarar Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar'ın açıklamasında, '' Grubumuzun, Eskişehir’de bulunan CCS fabrikasıyla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan haberleri üzüntüyle karşıladık. Sürdürülebilir ve verimli büyümenin bir gereği olarak, 500 kişinin çalıştığı fabrikamızda gönüllü ayrılmak isteyenlere öncelik tanıyan bir iş gücü düzenlenmesi sürecini başlattık. Ayrılan Sarar çalışanları tüm özlük haklarının korunacağı konusunda temin edilmiştir.'' İfadelerini kullandı.

İşte o açıklama;

Değerli Paydaşlarımız,

 

Sarar Grubu’ndaki gelişmelerle ilgili olarak kamuoyuna yansıtılan haberlere ilişkindoğru bilgi verebilmek adına bu aydınlatmayı yapma gereği duyduk.

 

Sarar, Türkiye’de tekstil alanında 5 fabrikada 4,000 işçisiyle üretim yapmakta, ülkemizin 81 ilinde 160 noktadaki binden fazla mağaza çalışanıyla ülke ekonomisine değer katmaya devam etmektedir.

 

1944 yılında kurulan Sarar, bugün dünyanın 4 kıtasında, 58 ülkede hem ülkemizin hem markamızın bayrağını taşımanın gururunu yaşamakta ve yaşatmaktadır. Kurulduğu günden bugüne, Sarar Grubu sürdürülebilir büyümeyi sağlamak hedefiyle ülkenin ve sektörün koşullarına uygun kararları almış, yatırımları yapmış ve stratejileri oluşturmuştur.

 

Tekstil dışında şehir otelciliği, AVM, akaryakıt, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde de faaliyet gösteren tüm çalışanlarıyla  birlikte 6,000 kişiyi aşan ve büyümeye devam eden bir ailedir.

 

 

 

Grubumuzun, Eskişehir’de bulunan CCS fabrikasıyla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan haberleri üzüntüyle karşıladık. Sürdürülebilir ve verimli büyümenin bir gereği olarak, 500 kişinin çalıştığı fabrikamızda gönüllü ayrılmak isteyenlere öncelik tanıyan bir iş gücü düzenlenmesi sürecini başlattık.

CCS fabrikası çalışanları hem yazılı hem de sözlü olarak İnsan Kaynakları departmanı tarafından konu ile ilgili olarak detaylıca bilgilendirilmiş, ve ayrılmak isteyen ve ayrılan Sarar çalışanları tüm özlük haklarının korunacağı konusunda temin edilmiştir.

Sarar, yüzde 80 kadın istihdamıyla Anadolu’nun en büyük ikinci kadın işvereni olarak hem kendi markası altında hem de dünyanın önde gelen markalarına üretim yaparken; uluslararası kural ve standartlara uygun üretimini sürdürmeye ve çalışan haklarına saygılı olmaya devam edecektir.

Bugüne kadar sektörümüze ve ülke ekonomimize sağladığımız katkıyı, 2020 yılında da yeni yatırımlarımıza devam ederek büyütmeye devam edeceğiız. Eskişehir’deki tesislerimizi, 21. Yüzyılın ve Endüstri 4.0’ın getirdiği gelişimleri, Ar-Ge merkezimizi ve üretimimizin kalbindeki 5 fabrikayı gezmek isteyen basın mensubu ve müşterilerimize kapımız her zaman açıktır.

Hepinize en derin saygı ve sevgilerimle

Cemalettin Sarar

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