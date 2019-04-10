Sarı taksi gaza basacak
Uber, Türkiye’deki XL faaliyeti olarak adlandırdığı minibüs taşımacılığını küçülteceğini açıkladı. Taksiciler kararı sevinçle karşılarken, plaka fiyatlarının artması bekleniyor.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Türkiye’de piyasaya girdiği günden beri ticari taksilerle sorun yaşayan ABD merkezli lüks taşımacılık şirketi Uber, panelvanlar ile gerçekleştirdiği Uber XL ürününü küçültüyor. Uber’den yapılan açıklamada “Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde Uber XL küçülerek devam edecektir’ ifadelerine yer verildi.
CEZALARI ÖDEMİYOR
Uber’in lüks araçları yerine kısa süre önce dünya operasyonunu 3.1 milyar dolara satın aldığı Careem’e bağlı taksiler üzerinden faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan Uber’in piyasaya girdiği 3.5 yıl önce değeri 1.4 milyon TL olan taksi plakaları da yerinde sayan fiyatlarını katlaması öngörülüyor. Bunun taksi alım satım işlemlerine de hareketlilik kazandırması beklenirken, taksi plakalarını satarak piyasadan çekilen yatırımcıların da geri dönmesi bekleniyor. Uber ile davalık olan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği’nin Başkanı Hüseyin Duman, şirketin daha önce korsan taşımacılık nedeniyle ceza alıp çalışamayan araçlara günlük 140 TL ödeme yaptığını ve cezalarını da ödeme yoluna gittiğini belirterek, “Bu konuyu iyi anlamak gerekiyor. Hedefimiz tüm çalışanların haklarını korumak. Uber çalışanların yüzde 40’ı çeşitli cezalar aldı. Uber de onları finanse etme kararlarından vazgeçti. Taşımacılık yapan kişilere de ‘Başınızın çaresine bakın’ diyor. Biz bu kararı bekliyorduk. Uber ile davamız devam ediyor. Amacımız İstanbul’daki taşımacılığın şoför esnafına zarar vermeyecek bir şekilde devam etmesidir” ifadelerini kullandı.
FİYATLAR DÜŞMELİ
Uber’in XL taşımacılığı bırakmasının sektörde 10 bin kişiyi bulan bir işsizlik yaratacağı yolundaki söylemleri de değerlendiren Duman “Bu arkadaşlar arasında korsan taşımacılık nedeniyle ceza yemeyen ismiler varsa, bizimle çalışabilirler. Ama ceza alanları, yasa gereği istihdam edemeyiz” dedi.
SAYISI ARTACAK
Duman şunları söyledi: “Bizim 100 adet lüks minibüs ile normal taksi bedelinin iki katı ücret ödenen araçlarımız var. Yolcularımız da bu durumdan oldukça memnunlar. Bu uygulamanın artmasını istiyoruz. Sayısını artıracağız, fiyatlarının da yüzde 50 oranında düşmesini istiyoruz. Konuyu yakında gündeme taşıyacağız.”
CAREEM GÜNDEMDE
Taksi plakalarının 3.5 yılda sadece 50 bin TL değerlendiğini anlatan Duman “Şu anda plakalar ortalama 1.5 milyon TL ediyor. Uber piyasaya girmeden önce taksi plakaları her yıl büyük oranlarda değerleniyordu” dedi. Uber’in satın aldığı Careem ile bir anlaşmaları olduğunu da hatırlatan Duman, “Bu konuyla ilgili gelişmeler var. Basın toplantısı ile duyuracağız” diye konuştu.
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