Sarı taksi gaza basacak

Türkiye’de piyasaya girdiği günden beri ticari taksilerle sorun yaşayan ABD merkezli lüks taşımacılık şirketi Uber, panelvanlar ile gerçekleştirdiği Uber XL ürününü küçültüyor. Uber’den yapılan açıklamada “Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde Uber XL küçülerek devam edecektir’ ifadelerine yer verildi.

CEZALARI ÖDEMİYOR

Uber’in lüks araçları yerine kısa süre önce dünya operasyonunu 3.1 milyar dolara satın aldığı Careem’e bağlı taksiler üzerinden faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan Uber’in piyasaya girdiği 3.5 yıl önce değeri 1.4 milyon TL olan taksi plakaları da yerinde sayan fiyatlarını katlaması öngörülüyor. Bunun taksi alım satım işlemlerine de hareketlilik kazandırması beklenirken, taksi plakalarını satarak piyasadan çekilen yatırımcıların da geri dönmesi bekleniyor. Uber ile davalık olan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği’nin Başkanı Hüseyin Duman, şirketin daha önce korsan taşımacılık nedeniyle ceza alıp çalışamayan araçlara günlük 140 TL ödeme yaptığını ve cezalarını da ödeme yoluna gittiğini belirterek, “Bu konuyu iyi anlamak gerekiyor. Hedefimiz tüm çalışanların haklarını korumak. Uber çalışanların yüzde 40’ı çeşitli cezalar aldı. Uber de onları finanse etme kararlarından vazgeçti. Taşımacılık yapan kişilere de ‘Başınızın çaresine bakın’ diyor. Biz bu kararı bekliyorduk. Uber ile davamız devam ediyor. Amacımız İstanbul’daki taşımacılığın şoför esnafına zarar vermeyecek bir şekilde devam etmesidir” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR DÜŞMELİ