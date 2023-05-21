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Ekonomi

Saros FSRU temel kullanım usul ve esasları belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), BOTAŞ'ın Saros Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) için temel kullanım usul ve esaslarını belirledi.

AA21 Mayıs 2023 Pazar 09:46 - Güncelleme:
Saros FSRU temel kullanım usul ve esasları belirlendi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun, BOTAŞ'ın Edirne ili Keşan ilçesi Saros-Köpekdere mevkisinde iskeleye bağlı bulunan yüzer LNG terminaliyle ilgili teknik ve işletme konularının düzenlenmesine yönelik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, terminalde ekonomik, verimli ve güvenli işletmecilik yapılarak, limana yanaşan gemilerden LNG'nin boşaltım ve depolanmasıyla, LNG'nin gazlaştırılması ve iletim şebekesine gönderilmesi temin edilecek.

Terminalin gazlaştırma kapasitesi, sistemin eş güdümlü ve güvenli şekilde işletilmesine yardımcı olacak.

Terminalin yıllık azami gazlaştırma kapasitesi 7 milyar 350 milyon metreküp, günlük gazlaştırma kapasitesi 21 milyon metreküp, azami günlük gazlaştırma kapasitesi uygun koşullar sağlanması halinde 28 milyon metreküp, depolama kapasitesi de 175 bin 665 metreküp olacak.

Terminalde kısa ve uzun dönemli depolama yapılabilecek.

Terminalde boşaltım yapacak gemi ya da kargo sayısı yıllık azami 50 olarak belirlenirken, kargo büyüklüklerine göre bu sayı artış ya da azalış gösterebilecek.

Terminalden hizmet almak için yazılı başvuru yapılacak. Başvuruda bulunacakların, ithalat, toptan satış veya ihracat lisansı sahibi olmaları gerekecek.

  • Saros FSRU
  • EPDK
  • doğal gaz

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