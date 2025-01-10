İlk olarak geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "dar gelirliye sosyal konut" projesinin hazırlıkları başladı. Özellikle büyük şehirlere yapılması planlanan sosyal konutlar 20 yıl vadeli ödeme imkanıyla öne çıkacak. CNBC-e'nin haberine göre, uygun ölçeklerde, daha düşük maliyetle, enerjiyi verimli kullanan, sıfır atık uyumlu, afetlere karşı dayanıklı, fonksiyonel sosyal konutlar yapılacak. Konutlar iklim dostu malzemelerle inşa edilecek.

İLK EVİNİ ALANA İMKAN

Kitlesel üretim esas alınarak bu yıl için 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığını alan vatandaşların da ev sahibi olabileceği bir politika izlenecek. Sosyal konutlar için, ilk evini alacak olanlara başvuru imkanı tanınacak. Yeni sosyal konut projelerine başvuruda 18 yaşın doldurulması, eşlerden birinin adına kayıtlı konut olmaması gerekecek.

40 BİN TL GELİR ŞARTI

Haneye giren gelire de bakılacak. Bu konuda büyükşehir ve diğer şehirler arasında fark olması bekleniyor. Haneye giren gelirde 40-45 bin lirayı geçmemesi seçenekler arasında bulunuyor. Projeler 81 ili kapsayacak. Başvuru takvimi daha sonra duyurulacak ve e-devlet üzerinden yapılacak.

Dar gelirlilere dönük sosyal konut projesi yıllık programda yer almıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın de düşük maliyetli konut üretimi konusunda hazırlık yaptığını, metropollere ağırlık verileceğini söylemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamada ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla konut kredisi desteği sunulacağını açıklamıştı.

KONUT ÜRETİMİ DE SATIŞI DA ARTACAK

2024'te yaşanan durgunluk sonrası, konut sektörü 2025 yılında toparlanma hedefliyor. Uzmanlara göre, konut kredi faizlerinde beklenen düşüş ve artan konut arzı sektöre ivme kazandıracak. GYODER Başkanı Neşecan Çekici "Piyasalar ve uzmanlar, bu faiz indirimlerinin devam edeceğini öngörüyor. Dolayısıyla faizlerin düşmeye başladığı bu süreçte konut satışlarının artacağını, öngörülebilir zeminin oluşmasıyla üretimin de hızlanacağını düşünüyoruz" dedi. KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova ise "Aralık rakamlarının da açıklanmasıyla 2024'te konut satışlarının 1.4 milyonu aşacağına kesin gözle bakıyoruz. Konut üretiminin önündeki en büyük engellerden olan arsa maliyetlerini düşürecek formüller gerekiyor" diye konuştu.

HEDEF 200 BİN KONUT

TOKİ eliyle 2 yılda bugüne kadar 200 binin üzerinde konut inşaatı tamamlanırken, bunların yaklaşık yüzde 90'ınını sosyal konutlar oluşturuyor. Bu kapsamda 2023 yılında 125 bin, geçen yıl da 100 bine yakın sosyal konutun inşası tamamlandı. Bu yıl da 250 bin konut yapılması hedefleniyor. Yeni sosyal konut projeleri kira, konut enflasyonunu düşürmede önemli rol oynayacak.

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