Satış için döviz bürolarına akın ettiler!

AA 21 Aralık 2021 Salı 09:37 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 09:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, satış yapmak için döviz bürolarına geldi.