İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2021 Salı / 17 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,8441
  • EURO
    13,6001
  • ALTIN
    675.32
  • BIST100
    2056.36
Ekonomi

Satış için döviz bürolarına akın ettiler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, satış için döviz bürolarına geldi.

AA21 Aralık 2021 Salı 09:37 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 09:37
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, satış yapmak için döviz bürolarına geldi.
  • Döviz büroları
  • Dolar
  • satış

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.