Satış için döviz bürolarına akın ettiler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, satış yapmak için döviz bürolarına geldi.<img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/12/21/26441548.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/12/21/26441543.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/12/21/26441542.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/12/21/26441549.jpg'/>