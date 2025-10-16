Basra Valisi Esad el-İdani, Türkiye'nin Basra'daki yatırımları son yıllarda arttığını ifade ederek, Türk şirketleriyle köprümü yapımı, tuzlu deniz suyunun arıtılması ve güneş enerjisi alanında çalışmak istediklerini söyledi.

'Kalkınma Yolu' ciddi dönüşüm başlatacak İdani, Türk yatırımlarının kentteki durumu, Irak ve Türkiye'nin ortak projesi olan ve başlangıç noktası Basra'da bulunan Kalkınma Yolu Projesi ve Irak-Türkiye ilişkileriyle ilgili AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Türk yatırım şirketlerinin son yıllarda Basra'da güvenli ortam bulduğunu ifade eden İdani, "Basra'daki Türk yatırımları son yıllarda iyice arttı." dedi.

Türkiye ve Irak arasında "entegre bir ekonomik ilişkinin" gerektiğini ifade eden İdani, "Şat'ül Arap kıyısında, büyük tecrübe sahibi olan Türk şirketlerine Türkiye'de yaptıkları gibi köprüler yapma teklifimiz var. Türk şirketleriyle öncü oldukları güneş enerjisi alanında da çalışmak istiyoruz. Türk Kalkınma Fonu'nun da Basra'da hizmet vermesi ve projelere yardım etmesi için görüşmelerimiz oldu." şeklinde konuştu.

Zengezur Koridoru, Kalkınma Yolu... Türkiye yeni rekorların eşiğinde Şat'ül Arap suyunun aşırı tuzlu olduğunu anımsatan İdani, deniz suyunun tuzdan arındırılması için önde gelen Türk şirketleriyle çalışmak istediklerini kaydetti.

Irak ve Türkiye arasındaki stratejik işbirliği ve dayanışma inşa etmek istediklerini dile getiren İdani, Türk Maarif Vakfı Okullarının da çalışması için kolaylıklar sağlanması noktasında olumlu mesajlar verdi.

"KALKINMA YOLU, IRAK VE TÜRKİYE ARASINDA STRATEJİK İLİŞKİLER OLUŞTURABİLECEK"

Vali idani, başlangıç noktası Basra olan Kalkınma Yolu Projesi'ne da değinerek, şunları kaydetti: