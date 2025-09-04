İSTANBUL 30°C / 22°C
Saudi Exim Bank ile imzalar atıldı... İhracatçılara yeni fırsatlar geliyor

Türk Eximbank ile Saudi Exim Bank, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi ve ihracatçılara yeni finansman imkanları sağlamak için işbirliği yaptı.

AA4 Eylül 2025 Perşembe 11:11 - Güncelleme:
Saudi Exim Bank ile imzalar atıldı... İhracatçılara yeni fırsatlar geliyor
Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank, ihracatçılara yeni finansman imkanları sağlamak amacıyla Suudi Arabistan'ın ihracat destek kuruluşu Saudi Exim Bank ile bir finansman anlaşması imzaladı.

Söz konusu anlaşma kapsamında ihracatçı firmalara, Suudi Arabistan menşeili petrol dışı ürünlerdeki hammadde ihtiyaçları için uygun koşullarda finansman imkanı sunulurken, ihracatçılara 2 yıla varan vade ve rekabetçi fiyatlarla finansman desteği sağlanacak.

Anlaşma, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, Türk firmalarının dış ticaret faaliyetlerinde rekabet gücünün artırılması ve ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması açısından stratejik önem taşıyor.

Finansman olanaklarının ise özellikle sanayi, tekstil, makine, kimya ve gıda gibi ihracat odaklı sektörlerde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmalara önemli katkı sağlaması bekleniyor.

İhracatçılar, bu anlaşma sayesinde üretim süreçlerinde ihtiyaç duydukları hammadde/yarı mamul tedariklerini uygun maliyetler ile finanse ederek gerçekleştirebilecek.

