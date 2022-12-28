Saudi EXIM, Türkiye Finans ve Türk Eximbank ile anlaşmalar imzaladı

Saudi EXIM'den yapılan açıklamaya göre, Türk tarafıyla imzalanan ve türünün ilk örneği olan anlaşma, Saudi EXIM Bank Üst Yöneticisi (CEO) Saad Alkhalb ve Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam tarafından imzalandı.



Saudi EXIM, Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) ile uzmanlık paylaşımı ve iki ülke arasındaki karşılıklı ihracatın desteklenmesi de dahil olmak üzere çok yönlü iş birliği için bir anlaşmaya daha imza attı.



Alkhalb, Saudi EXIM anlaşmasını Türk Eximbank'taki mevkidaşı Ali Güney ile imzaladı.



Her iki imza, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu sırasında atıldı. Suudi Arabistan'ın Türk finans kuruluşlarıyla olan ortaklıklarının ve bankanın hem yerel hem de yabancı ortaklıklarını büyütme ve genişletme arayışının bir parçası olan iki anlaşma sayesinde banka, Suudi Arabistan'ın petrol dışı ihracatının büyümesine ve küresel olarak rekabetçi hale gelmesine yardımcı olacak, sürekli büyüyen bir dizi kredi çözümü ve hizmeti sunabilecek.

- "İKİ ANLAŞMA, SUUDİ ARABİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE İLERİYE DOĞRU ATILMIŞ BİR ADIM VE YENİ BİR TİCARET YOLU"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saudi EXIM Bank CEO'su Alkhalb, bu iki anlaşmanın, Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde ileriye doğru atılmış bir adım ve yeni bir ticaret yolu olduğunu belirterek, "Anlaşmalar, Saudi EXIM'in Suudi ihracatçılara ve Türk ithalatçılara bir dizi finansman ve kredi çözümüyle yardımcı olma ve Türkiye'ye ihracatımızın finansmanındaki eksiklikleri giderme çabalarının bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Alkhalb, Saudi EXIM'in, daha fazla sayıda yerel ve uluslararası finans kuruluşuyla Suudi ihracatını destekleyecek anlaşmalar yapacağını ve böylece petrol dışı ihracatın GSYH'ye katkısının şu anda yüzde 16'dan 2030 yılına kadar en az yüzde 50'ye çıkarılmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam da Saudi EXIM ile yapılan anlaşmanın Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirdiğini ve karşılıklı fayda sağlayan yatırım olanakları için yeni bir fırsat sunduğunu bildirdi.

Akşam, Saudi EXIM'in finans ve kredi piyasasında saygın bir konuma sahip, Suudi ihracatçıların ve Türk ithalatçıların büyük bir destekçisi olduğunu aktardı.

- "ANLAŞMA, KARŞILIKLI TİCARETTE YENİ BİR SAYFA AÇTI"

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ise Türk Eximbank ile Saudi EXIM arasındaki anlaşmanın karşılıklı ticarette yeni bir sayfa açtığını belirtti.



Güney, Türk tarafının, küresel ticaretin yararına ideal coğrafi konumlara ve küresel pazarlarda güçlü itibarlara sahip olan her iki ülkenin yararına olacak şekilde Türk Eximbank ile Suudi finans kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirme konusunda istekli olduğunu, her iki ülkenin de küresel ticaret arenasında yükselme arzusunu paylaştığını kaydetti.