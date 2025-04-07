ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi paketinden sonra Avrupa Birliği (AB) misilleme kararı aldı. AB, ABD'nin yüzde 20'lik vergi kararına karşı 28 milyar dolar değerindeki ABD ithalatına gümrük vergisi uygulayarak karşılık verecek.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen mart ayında yaptığı açıklamada ABD'ye karşılık vereceklerini duyurmuş, "Bu önlemden derin üzüntü duyuyoruz. Tarifeler vergilerdir. İş dünyası için kötüdür ve tüketiciler için daha da kötüdür" demişti.

Trump ise "Avrupa Birliği zor bir rakip. Bizi soydular. Biz de yüzde 20 vergi getiriyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Trump Çin'e ise yüzde 34 vergi uygulayacağını belirtmiş bunu üzerine Çin hükümeti 10 Nisan'dan başlayarak ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Çin Maliye Bakanlığı, ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı verginin "uluslararası ticaret yasalarıyla uyumlu olmadığını" savunmuştu.

Trump'ın yeni vergi paketi, küresel ticaret açısından önemli bir dönüm noktası olacak.

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