Uyuyan devi uyandırdılar

Türkiye’nin denizlerdeki gücüne güç katacak olan Milgem Projesi kapsamında hayata geçirilen 4’üncü savaş gemisi Kınalıada törenle Deniz Kuvvetleri’ne teslim edildi. İstanbul Tersane Komutanlığı’nda gerçekleşen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Savunma Sanayi İcra Kurulu’nun 2004’teki kararının ardından yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesi kapsamında bugüne kadar Heybeliada, Büyükada ve Burgazada korvet gemileri tamamlanmıştı.

YÜZDE 70 YERLİLİK

Son olarak teslimatı gerçekleştirilen TCG Kınalıada’nın (F-514) gerekli olan tasarım, araştırma-geliştirme, tedarik ve hizmet alımı kapsamındaki çok sayıda eş zamanlı proje Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yerli ve milli imkanlar ölçüsünde yürütüldü. Teslimat töreninin ardından Türkiye tarafından yapılan Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1’inci Gemi Sac Kesme Töreni de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, teslim töreni için bir araya gelinen 4. milli gemi Kınalıada Korveti’nin, Türkiye’ye, millete ve denizcilere hayırlı olmasını dileyerek, sac kesme törenini gerçekleştirecekleri geminin de dost ve kardeş Pakistan devletine hayırlı olmasını temenni etti.

Erdoğan, Sahil Güvenlik ile Türkiye karasularında, donanmayla dünyanın dört bir yanında tüm insanlığın huzuru, adalet ve barışı için çalıştıklarını, çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. “Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salah” diyen ecdada kulak vererek, eksikleri sürekli tamamladıklarını belirten Erdoğan, “Son dönemde dünya ve özellikle Akdeniz’de yaşanan hadiseler, bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor. Bu sebeple karada ve havada devreye aldığımız nice savunma ve taarruz sistemlerimiz gibi MİLGEM gemilerimizi de kararlılıkla inşa ediyor, denizlere uğurluyoruz. Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkelerden biri olmuştur. Bu kapsamda hepimiz, ürettiğimiz Heybeliada’yı 2011’de, Büyükada’yı 2013’te, Burgazada’yı da 2016’da denize indirmiştik. MİLGEM Projesi’nde yıllar içinde edinilen tecrübeyle, yerlilik oranını yüzde 70 seviyesine kadar yükselttik ve böylece onu denize indiriyoruz.”

Erdoğan, hizmete giren korvetlerin bugüne kadar çok sayıda milli ve uluslararası tatbikatta yer alarak kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiklerini vurguladı.

ELEKTRİKLİ DENİZALTI

Birçok devletin ilgisini çeken bu korvetlerin görevlerindeki başarılarıyla dünyadaki benzer sınıftaki gemiler arasında en üst sıralarda yer aldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Bugün denize iniş töreni için bir araya geldiğimiz bu gemimizin de denizlerdeki gücümüze güç katacağına yürekten inanıyorum. Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeye yönelik daha pek çok projemiz vardır. Ülkemiz ile dost ve kardeş devletlerin ihtiyaçlarını karşılayacak olan dizel-elektrikli denizaltı projesiyle ilgili çalışmalar da sürüyor. İzmir tersanesini deniz kuvvetlerimize daha iyi hizmet verebilmesi için altyapı ve yüzer havuzlarla güçlendiriyoruz. Buradaki ilk yüzer havuzu önümüzdeki kasım ayında hizmete alıyoruz. Askeri ve sivil tersaneler arasındaki iş birliğini artırarak büyük bir potansiyelin olduğu dünya piyasalarındaki yerimizi genişletmeyi planlıyoruz.”

50 Türk firması projede görev aldı

Platform sistemleri ve dizayn hizmetleri STM, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, savaş yönetim sistemi HAVELSAN tarafından sağlanan Kınalıada korvetinde 50’yi aşkın yerli firma alt yüklenici olarak görev yaptı. Boyu 99 metre ve genişliği 14.4 metre olan gemi 2400 ton deplasmanı ve 3.6 metre su çekimiyle, 5 deniz durumunda kısıtsız, 6 ve üzeri deniz durumlarında ise kısıtlı harekat kabiliyetine sahip olmakla birlikte, ana tahrik sistemi, bir adet gaz türbini ve iki adet dizel makineden meydana geliyor. Kınalıada, 29 deniz mili azami sürate ulaşabilirken, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip harekatı icra edebilmekte.