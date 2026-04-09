Türkiye, savaşta yön arayan küresel sermaye için kritik bir hamleye hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) vergi avantajlarının kapsama alanını genişletecek yasa teklifini bu ay Meclis'e gönderecek.

Bloomberg'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) faaliyet gösteren şirketlerle sınırlı bazı avantajları genişletmeye yönelik yasal düzenlemelere hazırlıyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, İFM'de yerleşik şirketlere tanınan vergi avantajının ülke geneline yayılmasının da gündemde olduğuna dikkat çekti. Buna göre şirketler, yurtdışından temin ettikleri malları Türkiye'ye getirmeden satarak veya satışına aracılık ederek elde ettikleri gelirin yüzde 50'sini vergiden düşebilecek.

40 FİRMAYLA GÖRÜŞÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde Reuters'a konuşan İFM CEO'su Ahmet İhsan Erdem, çoğu Körfez veya Doğu Asya'da merkezli 40'tan fazla şirketin temsilcileriyle görüştüğünü duyurmuştu. Hali hazırda İFM'de faaliyet gösteren firmalara finansal hizmet ihracatından elde edilen gelirlerde yüzde 75 kurumlar vergisi indirimi, bankacılık ve sigorta işlem vergisinden muafiyet hakkı tanınıyor. Ayrıca bazı çalışan gruplarının maaşlarında da yüzde 80'e varan gelir vergisi indirimi sunuluyor. Merkez içindeki kiralamalar da bazı vergilerden muaf tutuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bugün uluslararası yatırım planlamalarında güvenli bir liman olarak ön plana çıkıyor. Ekonomi ekibim şu an Türkiye'yi çok uluslu şirketlerin merkezi olarak konumlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor." demişti.