Ekonomi

SAVTEK Dergi, mayıs sayısı çıktı

Yayın hayatında bir yılı geride bırakan SAVTEK Dergi, Mayıs sayısında savunma sanayinde insan kaynağının stratejik önemini, nükleer dengede caydırıcılığın yeniden tanımlanan rolünü ve Afganistan örneği üzerinden süper güçlerin karşı karşıya kaldığı yapısal çıkmazları mercek altına alıyor.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
Savunma sanayinin sürdürülebilirliği yalnızca teknolojiyle değil, nitelikli insan kaynağıyla mümkün hale geliyor. Bu bölümde, sektörde artan uzman ihtiyacı, mühendislik kapasitesinin geliştirilmesi ve yetenek yönetimi stratejileri ele alınıyor. Eğitim kurumları ile sanayi arasındaki iş birlikleri, beyin göçü dinamikleri ve kritik yetkinlik alanlarının geleceği kapsamlı bir perspektifle değerlendiriliyor.

NÜKLEER DENGE: CAYDIRICILIK

Küresel güvenlik mimarisinin temel taşlarından biri olan nükleer caydırıcılık, değişen jeopolitik dengeler ışığında yeniden şekilleniyor. Bu dosyada, nükleer silahların stratejik rolü, ikinci vuruş kapasitesi ve güçler arası denge unsurları inceleniyor. Aynı zamanda yeni nesil tehditler, silah kontrol anlaşmaları ve çok kutuplu dünyada caydırıcılığın sınırları analiz ediliyor.

SÜPER GÜÇ ÇIKMAZI: AFGAN SAVAŞI

Uzun yıllar süren Afganistan müdahalesi, süper güçlerin sahadaki sınırlarını gözler önüne seriyor. Bu bölümde, askeri üstünlüğün siyasi başarıya dönüşemediği noktalar, asimetrik savaşın etkileri ve yerel dinamiklerin belirleyici rolü ele alınıyor. Afganistan örneği üzerinden, küresel güç projeksiyonunun zorlukları ve gelecekteki müdahale stratejilerine dair çıkarımlar sunuluyor.

SAVTEK Dergi Mayıs sayısı, değişen savaş doktrinlerinden küresel güç rekabetine, savunma diplomasisinden bölgesel krizlerin derin analizine kadar geniş bir perspektif sunuyor. Dünyadaki ve bölgemizdeki dönüşümleri anlamak isteyen okurlar için güçlü bir referans niteliğinde. SAVTEK Dergi Mayıs sayısı tüm bayilerde!

