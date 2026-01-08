Savunma devi: 1975 yılında kuruldu, 2025'te borsaya damga vurdu

ASELSAN... Türkiye'nin savunma sanayinin dev aktörlerinden... Bugün sadece Türkiye değil dünyada da adından bahsettiriyor. Bu dev şirketin hikayesi 50 yıl öncesine uzanıyor. Takvimler 14 Kasım 1975'i gösterdiğinde ASELSAN kuruldu. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda dışa bağımlılık nedeniyle yaşanan haberleşme sorunları ve uygulanan ambargolar ASELSAN'ın doğuşuna vesile olmuştu.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu, özellikle haberleşme sistemleri başta olmak üzere kritik askeri teknolojilerin ne kadar hayati olduğunu açıkça ortaya koymuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek millî ve güvenilir bir savunma sanayii altyapısının zorunlu olduğunu bu süreçte net biçimde gördü. Bu ihtiyaçtan doğan ASELSAN'ın ilk kuruluş amacı, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme cihazlarını millî imkânlarla tasarlamak, üretmek ve sürdürülebilir bir teknoloji altyapısı oluşturmaktı.

Şirketin ilk genel müdürü Mehmet Hacim Kamoy oldu. 1978 yılında Macunköy Tesisleri'nde ilk binalar tamamlandı ve üretim faaliyeti resmen başladı. 1980 yılında ilk sırt ve tank telsizleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. 1 yıl sonra ise ilk el telsizi ve Banka Alarm Sistemlerinin tasarımı yapılacaktı.

ASELSAN'ın ilk yıllarında odak noktası, askerî telsiz ve haberleşme sistemleri oldu. Bu dönem, ASELSAN'ın "ithal eden değil, tasarlayan ve üreten" bir kurum olma kültürünün de şekillendiği yıllar olarak kabul edilir. Sırada ise ihracat vardı.

ASELSAN ilk ihracatını 1983 yılında gerçekleştirdi. Sadece 2 yıl içinde sahra telefonları, bilgisayar denetimli merkezi sistemler ve Lazer Mesafe Ölçme Cihazı gibi yeni ürünleri envantere katılacaktı.

1980'li ve 1990'lı yıllarla birlikte ASELSAN, sadece haberleşme alanında değil; radar, elektronik harp, elektro-optik, komuta-kontrol ve savunma elektroniği gibi pek çok kritik alanda faaliyet göstermeye başladı. Her yeni güvenlik ihtiyacı, şirketin Ar-Ge kapasitesini ve yerli üretim kararlılığını daha da güçlendirdi.

Takvim yaprakları ilerlerken ASELSAN'ın ürün gamı da sürekli gelişiyordu. F-16 programı için ilk aviyonik cihazının üretildiği yıl 1988'di. Sadece 1 yıl sonra yani 1989'da Pakistan'a ilk teknoloji transferi yapıldı. Ülkedeki NRTC tesislerinde ASELSAN lisansı ile telsiz imalatına başlanmıştı.

HALK ARZ TARİHİ

1990 yılında ASELSAN için önemli bir gelişme yaşandı. 21 Mayıs 1990'da ASELSAN hisseleri halka arz edildi. Hisseler 1 Ağustos 1990'dan itibaren İMKB'de işlem görmeye başlayacaktı.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ ARASINDA

Ve bugün ASELSAN dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında. 13 bin nitelikli çalışana sahip. Çalışanların yaş ortalaması 2024 yılında 33 olarak açıklanmıştı. Yeni nesil radarlar, elektro-optik sistemler, elektronik harp sistemleri, yapay zeka destekli sistemler... Kara, deniz, hava, sivil teknolojileri, hatta uzay...

Yüksek teknoloji alanlarında nitelikli ve katma değerli üretim yapan ASELSAN, birçok teknolojide dünyada yalnızca birkaç şirketin yapabildiği işleri yapabiliyor.

2025 RAKAMLARI

Peki, rakamlar başka neler söylüyor? İşte 2025 rakamlarıyla ASELSAN

-2025 yılında hisseler açısından yüzde 220 kazandırarak borsa performansıyla dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı.

-ASELSAN, Borsa İstanbul'da piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu. 2025 yılını 1 trilyon 56 milyar 552 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Bu rakam onu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket haline getiriyor.

-Dünyada en değerli ilk 20, Avrupa'da en değerli ilk 10 savunma sanayi şirketi arasına girdi.

-Toplam ihracat yapılan ülke sayısı 95'e ulaştı. Ki geçen yıl 3 ülke ilk kez listeye girdi.

-Anadolu Ajansı verilerine göre yerli tedarikçilere verilen toplam sipariş tutarı önceki yıla göre yüzde 82 arttı. Yıl içinde 103 ürün millileştirildi.