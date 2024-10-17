İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2024 Perşembe / 14 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1192
  • EURO
    37,0379
  • ALTIN
    2955.73
  • BIST100
    8996.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • AK Parti kaynakları açıkladı! Savunma fonunda kredi kartı kararı
Ekonomi

AK Parti kaynakları açıkladı! Savunma fonunda kredi kartı kararı

AK Parti kaynakları, savunma sanayi fonuna kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal edildiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Meclis'e gelen teklifin görüşülmesi 2025'te başlanmak üzere ertelenmişti.

DHA17 Ekim 2024 Perşembe 15:35 - Güncelleme:
AK Parti kaynakları açıkladı! Savunma fonunda kredi kartı kararı
ABONE OL

AK Parti kaynakları, savunma sanayi destekleme fonu düzenlemesinde, 100 bin lira kredi kartı limiti olan vatandaşlardan yıllık 750 lira pay alınması maddesinin tekliften çıkarılacağını belirtti.

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan 'Savunma Sanayi ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken ertelendi. AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartı sahibi vatandaşlardan 750 liralık katkı payı alınmasına ilişkin düzenlemenin tekliften çıkarılacağını söyledi.

Savunma sanayi ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM'de

Savunma sanayiine ek kaynak paketi... Bakan Şimşek: Bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek

Türkiye Kalkınma Fonu, 90 milyon dolarlık kaynağı girişimcilik ekosistemine aktarmaya hazır

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.