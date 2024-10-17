AK Parti kaynakları, savunma sanayi destekleme fonu düzenlemesinde, 100 bin lira kredi kartı limiti olan vatandaşlardan yıllık 750 lira pay alınması maddesinin tekliften çıkarılacağını belirtti.

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan 'Savunma Sanayi ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken ertelendi. AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartı sahibi vatandaşlardan 750 liralık katkı payı alınmasına ilişkin düzenlemenin tekliften çıkarılacağını söyledi.

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