Dar, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ilişkilerinin çok güçlü olduğunu belirten Dar, çok sıklıkla farklı, ikili ve çok taraflı konularla ilgili olarak dayanışma ve görüş alışverişinde olunduğunu söyledi.



Dar, "Pakistan, Türkiye'nin savunma sanayisini yüzde 20'den yüzde 80 oranında yerelleştirmesi konusunu çok takdir ediyor ve Türkiye'nin bu konudaki deneyiminden faydalanmak istiyor." ifadesini kullandı.

Savunma sanayi alanında işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirten Dar, "Bunun özellikle bölgemizdeki barış ve istikrar için önemli olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "PAKİSTAN, TÜRKİYE İLE KARDEŞLİĞİNE ÇOK BÜYÜK BİR ÖNEM ATFEDİYOR"

Dar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Üst Düzey Stratejik İşbirliği Konseyi çerçevesindeki gelişmelerin değerlendirileceği bir ortak komisyon kurma kararı verdiklerini hatırlatarak, Bakan Fidan'la bu komisyonun ilk toplantısını yaptıklarını ve güvenlik, eğitim, turizm ve ticaret gibi başlıkları içeren 12 Daimi Komitenin ilerlemelerini değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Dar, 12 Daimi Komite'nin halihazırda yapmış olduğu ve ilerleyen zamanda yapacakları toplantıların memnun eden bir gelişme olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Karaçi'de Türk girişimciler için özel bir ekonomik alan kurulması, İstanbul-Tahran-İslamabad tren hattı, Muzafferabad'da kurulacak Maarif Okulları gibi konuları ele aldıklarını aktaran Dar, Türk şirketlerinin bir üniversite kompleksi üzerinde çalıştığını belirtti.

Dar, Türk firmaların Pakistan'da petrol arama çalışmalarına katılacağının da altını çizerek, terörle mücadele konusunda kapasitenin geliştirilmesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye'nin tersane, depolama ve aynı zamanda tarımsal suyun etkin kullanılmasıyla ilgili deneyimlerinden de yararlanacaklarını belirten Dar, bütün bu çalışmaların 2026'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Şerif'in liderliğinde Türkiye'de değerlendirileceğini dile getirdi.

Dar, ülkesinin Türkiye'yi güvenilir bir dost olarak değerlendirdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ulus her zaman bizim yanımızda oldu. Tarih bu tür kardeşliğimizin örnekleriyle dolu. En son Hindistan-Pakistan arasındaki çatışmada da bunun örneğini yaşadık. Bu son derece benzersiz ilişki kelimelerle ifade edilemez. Gerçekten bu karşılıklı sevgiyi, saygıyı ve güveni anlamanız için bir Pakistanlı olmanız gerekir. Her iki ülkenin ilişkisi son derece önemli bir seviyede. Pakistan, Türkiye ile kardeşliğine çok büyük bir önem atfediyor. Şunu ifade etmek istiyorum ki Pakistan bu yola her zaman Türk kardeşleriyle omuz omuza devam edecektir."